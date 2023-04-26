В Свердловской области в воздухе выявили превышения опасных веществ

Санврачи взяли пробы воздуха в поселках в Свердловской области, где произошли крупные пожары. В нескольких из них, в том числе в Сосьве, специалисты выявили превышение опасных веществ в воздухе, сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области усилило санитарно-эпидемиологический контроль в связи с пожарами в регионе. Установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в поселке Сосьва», — говорится в сообщении санврачей.
Специалисты ведомства также проверили, в каких условиях сейчас живут погорельцы, чем они питаются. И дали предписание «Водоканалу» принять дополнительные санитарно-противоэпидемические меры.
Превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида и по содержанию взвешенных веществ выявили и в поселке Прогресс под Первоуральском, где тоже полыхал пожар. Пробы воздуха из другого горевшего поселка — Висима — оказались хорошими.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для их тушения. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Там сгорело здание больницы №23, где лечили заключенных местной колонии. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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