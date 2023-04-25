У погибшего остались мама, братья, сестра, сын и дочь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Шурышкарского района (ЯНАО) Дмитрий Дружинин погиб по время спецоперации на Донбассе. Об этом в своем telegram-канале сообщили в администрации муниципалитета.

«В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк Дмитрий Дружинин. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении властей.

По информации районной администрации, Дмитрий родился в Шурышкарском районе, окончил Восяховскую школу. У погибшего остались мама, братья, сестра, сын и дочь.