25 апреля 2023
24 апреля 2023

Уроженец ЯНАО погиб во время спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У погибшего остались мама, братья, сестра, сын и дочь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Шурышкарского района (ЯНАО) Дмитрий Дружинин погиб по время спецоперации на Донбассе. Об этом в своем telegram-канале сообщили в администрации муниципалитета.

«В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк Дмитрий Дружинин. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении властей.

По информации районной администрации, Дмитрий родился в Шурышкарском районе, окончил Восяховскую школу. У погибшего остались мама, братья, сестра, сын и дочь.

Фото:

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Уроженец Шурышкарского района (ЯНАО) Дмитрий Дружинин погиб по время спецоперации на Донбассе. Об этом в своем telegram-канале сообщили в администрации муниципалитета. «В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк Дмитрий Дружинин. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении властей. По информации районной администрации, Дмитрий родился в Шурышкарском районе, окончил Восяховскую школу. У погибшего остались мама, братья, сестра, сын и дочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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