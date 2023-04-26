Россия провела крупный обмен с Украиной

На территорию России вернулись 40 военнослужащих в ходе обмена пленными с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. Там отметили, что возвращенные россияне будут доставлены в Москву для дальнейшей реабилитации и лечения.
По словам главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Киеву в ходе обмена удалось вернуть 44 военных из российского плена. Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.
На территорию России вернулись 40 военнослужащих в ходе обмена пленными с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны страны. «26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. Там отметили, что возвращенные россияне будут доставлены в Москву для дальнейшей реабилитации и лечения. По словам главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Киеву в ходе обмена удалось вернуть 44 военных из российского плена. Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.