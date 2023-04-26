Россия провела крупный обмен с Украиной

Минобороны: Россия вернула 40 военнопленных с Украины
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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
Вернувшимся из плена россиянам оказывается медицинская и психологическая помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территорию России вернулись 40 военнослужащих в ходе обмена пленными с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. Там отметили, что возвращенные россияне будут доставлены в Москву для дальнейшей реабилитации и лечения.

По словам главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Киеву в ходе обмена удалось вернуть 44 военных из российского плена. Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.

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На территорию России вернулись 40 военнослужащих в ходе обмена пленными с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны страны. «26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. Там отметили, что возвращенные россияне будут доставлены в Москву для дальнейшей реабилитации и лечения. По словам главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Киеву в ходе обмена удалось вернуть 44 военных из российского плена. Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.
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