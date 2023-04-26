В Сосьве начали восстанавливать электричество

26 апреля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В уцелевшие дома жителей Сосьвы начал возвращаться свет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Энергетики начали восстанавливать электроснабжение домов в поселке Сосьва (Свердловская область), где произошел крупный пожар. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «В поселке сформированы ремонтные бригады из 22 человек и пяти единиц техники, создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. Подача электроэнергии на скважины для обеспечения водой жителей и пожарных организована от уцелевших линий электропередачи, а также за счет резервных источников электроснабжения», — цитирует Смирнова департамент информационной политики. В ближайшие часы энергетики восстановят еще две ветки линии электропередачи напряжением шесть киловольт, а с 27 апреля начнут поэтапную подачу электричества в дома, где пожар уже потушили. Также в поселке восстановили центральное водоснабжение, при этом жители частного сектора брали воду из колодцев. Сейчас они ее оттуда не берут, так как она пахнет гарью, поэтому им организовали подвоз чистой питьевой воды. В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Там сгорело здание больницы №23, где лечили заключенных местной колонии. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергетики начали восстанавливать электроснабжение домов в поселке Сосьва (Свердловская область), где произошел крупный пожар. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «В поселке сформированы ремонтные бригады из 22 человек и пяти единиц техники, создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. Подача электроэнергии на скважины для обеспечения водой жителей и пожарных организована от уцелевших линий электропередачи, а также за счет резервных источников электроснабжения», — цитирует Смирнова департамент информационной политики. В ближайшие часы энергетики восстановят еще две ветки линии электропередачи напряжением шесть киловольт, а с 27 апреля начнут поэтапную подачу электричества в дома, где пожар уже потушили. Также в поселке восстановили центральное водоснабжение, при этом жители частного сектора брали воду из колодцев. Сейчас они ее оттуда не берут, так как она пахнет гарью, поэтому им организовали подвоз чистой питьевой воды. В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Там сгорело здание больницы №23, где лечили заключенных местной колонии. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.