Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после сдачи Бахмута Глава СНБО Украины Данилов: сдача Бахмута обрушит оставшийся фронт 26 апреля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 + Бахмут имеет для ВСУ стратегическое значение, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сдача украинской армией Бахмута (Артемовска) может обрушить весь оставшийся фронт. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Бахмут обязательно необходимо удержать, чтобы исключить вероятность обрушения остальной части фронта», — сообщил Данилов в эфире youtube-канала «Суспільне Новини». Он подчеркнул, что Бахмут имеет для украинской армии стратегическое значение, а тактика регулярных отступлений может откинуть ВСУ до западных границ Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил сдачу Бахмута, если наступит угроза потери личного состава или окружения. По сообщениям военкоров, ВСУ в Бахмуте уже сейчас терпят большие потери, передает «Федеральное агентство новостей». Сдача украинской армией Бахмута (Артемовска) может обрушить весь оставшийся фронт. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Бахмут обязательно необходимо удержать, чтобы исключить вероятность обрушения остальной части фронта», — сообщил Данилов в эфире youtube-канала «Суспільне Новини». Он подчеркнул, что Бахмут имеет для украинской армии стратегическое значение, а тактика регулярных отступлений может откинуть ВСУ до западных границ Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил сдачу Бахмута, если наступит угроза потери личного состава или окружения. По сообщениям военкоров, ВСУ в Бахмуте уже сейчас терпят большие потери, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям