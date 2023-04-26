Уход иностранных конкурентов увеличил продажи челябинских напитков

27 апреля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Иностранные бренды среди напитков уступили место челябинским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уход с российского рынка иностранных производителей способствовал росту продаж напитков в Челябинской области. Данные Челябинскстата свидетельствуют о годовом росте: в январе—марте 2023 года производство выросло в 2,1 раза к такому же периоду 2022 года. «Мы фиксируем увеличение трафика на сайты местных производителей различных напитков. В целом с начала 2023 года интерес к ним вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом», — рассказали URA.RU в компании «МегаФон». О росте в 40% в рублевом выражении URA.RU сообщили в компании «Ниагара», производящей газированные напитки. Бренд-менеджер производителя Ирина Пищикова уточнила, что в натуральном выражении обеспечили 22-процентный рост. Кроме освобождения рынка иностранцами, положительно сказавшегося на продажах, увеличение спроса связано также с более теплой погодой в последние три года и ростом интереса к продуктам компании. В «Ниагаре» заметили, что портфель брендов представлен во всех категориях прохладительных напитков. Аналитики «МегаФона» обратили внимание на то, что увеличение интереса к местным продуктам стало трендом. На 50% чаще стали изучать продукцию «Арианта», на 40% выросло внимание к продуктам «Ниагара» и на 20% к местному пиву «Островица». Наибольшую динамику показали ресурсы с безалкогольными напитками: кратно выросла востребованность морсов и лимонадов челябинского производства, например, «Морсики» и «Лапочки». В 2022 году «Ниагара» представила покупателям ряд аналогов западной продукции. Вместо Sprite предложили Lime, вместо Schweppes — Shh. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уход с российского рынка иностранных производителей способствовал росту продаж напитков в Челябинской области. Данные Челябинскстата свидетельствуют о годовом росте: в январе—марте 2023 года производство выросло в 2,1 раза к такому же периоду 2022 года. «Мы фиксируем увеличение трафика на сайты местных производителей различных напитков. В целом с начала 2023 года интерес к ним вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом», — рассказали URA.RU в компании «МегаФон». О росте в 40% в рублевом выражении URA.RU сообщили в компании «Ниагара», производящей газированные напитки. Бренд-менеджер производителя Ирина Пищикова уточнила, что в натуральном выражении обеспечили 22-процентный рост. Кроме освобождения рынка иностранцами, положительно сказавшегося на продажах, увеличение спроса связано также с более теплой погодой в последние три года и ростом интереса к продуктам компании. В «Ниагаре» заметили, что портфель брендов представлен во всех категориях прохладительных напитков. Аналитики «МегаФона» обратили внимание на то, что увеличение интереса к местным продуктам стало трендом. На 50% чаще стали изучать продукцию «Арианта», на 40% выросло внимание к продуктам «Ниагара» и на 20% к местному пиву «Островица». Наибольшую динамику показали ресурсы с безалкогольными напитками: кратно выросла востребованность морсов и лимонадов челябинского производства, например, «Морсики» и «Лапочки». В 2022 году «Ниагара» представила покупателям ряд аналогов западной продукции. Вместо Sprite предложили Lime, вместо Schweppes — Shh.