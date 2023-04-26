26 апреля 2023

Уход иностранных конкурентов увеличил продажи челябинских напитков

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, минеральная вода, газировка, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Иностранные бренды среди напитков уступили место челябинским Фото:

Уход с российского рынка иностранных производителей способствовал росту продаж напитков в Челябинской области. Данные Челябинскстата свидетельствуют о годовом росте: в январе—марте 2023 года производство выросло в 2,1 раза к такому же периоду 2022 года.

«Мы фиксируем увеличение трафика на сайты местных производителей различных напитков. В целом с начала 2023 года интерес к ним вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом», — рассказали URA.RU в компании «МегаФон».

О росте в 40% в рублевом выражении URA.RU сообщили в компании «Ниагара», производящей газированные напитки. Бренд-менеджер производителя Ирина Пищикова уточнила, что в натуральном выражении обеспечили 22-процентный рост. Кроме освобождения рынка иностранцами, положительно сказавшегося на продажах, увеличение спроса связано также с более теплой погодой в последние три года и ростом интереса к продуктам компании. В «Ниагаре» заметили, что портфель брендов представлен во всех категориях прохладительных напитков.

Аналитики «МегаФона» обратили внимание на то, что увеличение интереса к местным продуктам стало трендом. На 50% чаще стали изучать продукцию «Арианта», на 40% выросло внимание к продуктам «Ниагара» и на 20% к местному пиву «Островица». Наибольшую динамику показали ресурсы с безалкогольными напитками: кратно выросла востребованность морсов и лимонадов челябинского производства, например, «Морсики» и «Лапочки».

В 2022 году «Ниагара» представила покупателям ряд аналогов западной продукции. Вместо Sprite предложили Lime, вместо Schweppes — Shh.

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Уход с российского рынка иностранных производителей способствовал росту продаж напитков в Челябинской области. Данные Челябинскстата свидетельствуют о годовом росте: в январе—марте 2023 года производство выросло в 2,1 раза к такому же периоду 2022 года. «Мы фиксируем увеличение трафика на сайты местных производителей различных напитков. В целом с начала 2023 года интерес к ним вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом», — рассказали URA.RU в компании «МегаФон». О росте в 40% в рублевом выражении URA.RU сообщили в компании «Ниагара», производящей газированные напитки. Бренд-менеджер производителя Ирина Пищикова уточнила, что в натуральном выражении обеспечили 22-процентный рост. Кроме освобождения рынка иностранцами, положительно сказавшегося на продажах, увеличение спроса связано также с более теплой погодой в последние три года и ростом интереса к продуктам компании. В «Ниагаре» заметили, что портфель брендов представлен во всех категориях прохладительных напитков. Аналитики «МегаФона» обратили внимание на то, что увеличение интереса к местным продуктам стало трендом. На 50% чаще стали изучать продукцию «Арианта», на 40% выросло внимание к продуктам «Ниагара» и на 20% к местному пиву «Островица». Наибольшую динамику показали ресурсы с безалкогольными напитками: кратно выросла востребованность морсов и лимонадов челябинского производства, например, «Морсики» и «Лапочки». В 2022 году «Ниагара» представила покупателям ряд аналогов западной продукции. Вместо Sprite предложили Lime, вместо Schweppes — Shh.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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