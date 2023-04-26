Глава МЧС Куренков летит в пострадавшую от пожара Сосьву

Александр Куренков приедет в Сосьву, где сгорели больше сотни домов
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Поселок Сосьва (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов, посетит глава МЧС Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.
«Действительно, визит главы МЧС ожидается», — поделился собеседник. Ранее в Сосьву прилетел его заместитель Илья Денисов.
В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для их тушения. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Там сгорело здание больницы №23, где лечили заключенных местной колонии. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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