Глава МЧС Куренков летит в пострадавшую от пожара Сосьву

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Александр Куренков приедет в Сосьву, где сгорели больше сотни домов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Поселок Сосьва (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов, посетит глава МЧС Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Действительно, визит главы МЧС ожидается», — поделился собеседник. Ранее в Сосьву прилетел его заместитель Илья Денисов.

В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для их тушения. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Там сгорело здание больницы №23, где лечили заключенных местной колонии. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

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Поселок Сосьва (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов, посетит глава МЧС Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «Действительно, визит главы МЧС ожидается», — поделился собеседник. Ранее в Сосьву прилетел его заместитель Илья Денисов. В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для их тушения. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Там сгорело здание больницы №23, где лечили заключенных местной колонии. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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