Ранее спортсмен установил мировой рекорд в гиревом спорте Фото: Александр Константинов © URA.RU

Курганский спортсмен Азамат Бектасов, в прошлом установивший мировой рекорд по гиревому спорту, заявил о намерении представлять на всех соревнованиях сразу четыре территории. Это решение он мотивировал тем, что люди из России, Чечни, Ингушетии и Казахстана помогли тяжелоатлету, когда ему требовалась помощь.

«На всех соревнованиях и первенствах я буду представлять четыре братские страны (республики): Россия, Казахстан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия. Люди оттуда помогли мне, когда нужна была помощь. Я ценю это и в долгу не остаюсь. Буду выходить с этими флагами», — пишет курганский спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году Бектасов установил мировой рекорд по гиревому спорту. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT» в рамках спортфестиваля, который проходил в Тюмени.