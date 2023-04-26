26 апреля 2023

Курганский рекордсмен Бектасов будет выступать под флагами Чечни и Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Ранее спортсмен установил мировой рекорд в гиревом спорте Фото:

Курганский спортсмен Азамат Бектасов, в прошлом установивший мировой рекорд по гиревому спорту, заявил о намерении представлять на всех соревнованиях сразу четыре территории. Это решение он мотивировал тем, что люди из России, Чечни, Ингушетии и Казахстана помогли тяжелоатлету, когда ему требовалась помощь.

«На всех соревнованиях и первенствах я буду представлять четыре братские страны (республики): Россия, Казахстан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия. Люди оттуда помогли мне, когда нужна была помощь. Я ценю это и в долгу не остаюсь. Буду выходить с этими флагами», — пишет курганский спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году Бектасов установил мировой рекорд по гиревому спорту. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT» в рамках спортфестиваля, который проходил в Тюмени.

Курганский спортсмен пообещал выходить на соревнования под четырьмя флагами
Курганский спортсмен пообещал выходить на соревнования под четырьмя флагами
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский спортсмен Азамат Бектасов, в прошлом установивший мировой рекорд по гиревому спорту, заявил о намерении представлять на всех соревнованиях сразу четыре территории. Это решение он мотивировал тем, что люди из России, Чечни, Ингушетии и Казахстана помогли тяжелоатлету, когда ему требовалась помощь. «На всех соревнованиях и первенствах я буду представлять четыре братские страны (республики): Россия, Казахстан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия. Люди оттуда помогли мне, когда нужна была помощь. Я ценю это и в долгу не остаюсь. Буду выходить с этими флагами», — пишет курганский спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году Бектасов установил мировой рекорд по гиревому спорту. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT» в рамках спортфестиваля, который проходил в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...