Курганец установил мировой рекорд в Тюмени. Фото

31 мая 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Курганский спортсмен Азамат Бектасов за 120 минут 162 раза поднял гирю весом 72 кг Фото: Александр Константинов © URA.RU Курганский спортсмен Азамат Бектасов установил мировой рекорд по гиревому спорту. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT» в рамках спортивного фестиваля «Тюмень-Сильная», сообщает Духовное управление мусульман России. «Азамат Бектасов стал чемпионом в номинации „Подъем гири одной рукой на максимальное количество повторений“. За 120 минут он поднял гирю весом 72 килограмма 162 раза. Достижение курганца признано мировым рекордом и ему выдан соответствующий сертификат», — говорится в сообщении. Имам курганской соборной мечети Алишер хазрат Расулов назвал Азамата Бектасова примером для молодежи. «Он верующий, служил в ВДВ, отличный спортсмен, студент физкультурного факультета КГУ, занимается с юными спортсменами и собирается в будущем стать тренером», — отметил имам. В прошлом году Азамат Бектасов на втором этапе кубка Федерации по силовому экстриму в городе Омске установил рекорд России. Спортсмен за 120 минут 224 раза поднял одной рукой над головой гирю весом 65 килограмм. Курганский спортсмен Азамат Бектасов установил мировой рекорд в Тюмени — он за 120 минут 162 раза поднял гирю весом 72 килограмма Фото: Центральное управление мусульман России В прошлом году Азамат Бектасов установил рекорд России в Омске. За 120 минут он 224 раза поднял одной рукой над головой гирю весом 65 кг Фото: Центральное управление мусульман России

Курганский спортсмен Азамат Бектасов установил мировой рекорд по гиревому спорту. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT» в рамках спортивного фестиваля «Тюмень-Сильная», сообщает Духовное управление мусульман России. «Азамат Бектасов стал чемпионом в номинации „Подъем гири одной рукой на максимальное количество повторений“. За 120 минут он поднял гирю весом 72 килограмма 162 раза. Достижение курганца признано мировым рекордом и ему выдан соответствующий сертификат», — говорится в сообщении. Имам курганской соборной мечети Алишер хазрат Расулов назвал Азамата Бектасова примером для молодежи. «Он верующий, служил в ВДВ, отличный спортсмен, студент физкультурного факультета КГУ, занимается с юными спортсменами и собирается в будущем стать тренером», — отметил имам. В прошлом году Азамат Бектасов на втором этапе кубка Федерации по силовому экстриму в городе Омске установил рекорд России. Спортсмен за 120 минут 224 раза поднял одной рукой над головой гирю весом 65 килограмм.