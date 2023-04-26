Суд арестовал бывшие активы сына челябинского губернатора

27 апреля 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Обеспечительные меры приняты в рамках банкротства сына экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на акции фирм «Синай» и «Новатек», ранее принадлежавших сыну экс-губернатора Бориса Дубровского Александру. Действующему владельцу компаний Константину Переверзеву запрещено совершать любые действия с активами. Обеспечительные меры приняты в рамках процесса банкротства Дубровского-младшего по требованию ООО «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование». «Принять обеспечительные меры в виде запрета Переверзеву Константину Владимировичу совершать сделки, а также любые иные действия, направленные на отчуждение доли в размере 100% с ООО „Синай“, с ООО „Новатек“. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. «Синай» и «Новатек» были оформлены на доверенное лицо семьи Дубровских Переверзева в августе 2020 года. К тому времени глава семьи уже не руководил регионом. Теперь «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование», как один из кредиторов сына экс-губернатора, требует признать сделку недействительной. Ранее по иску этой же компании был наложен арест на акции «Галерея дизайна». Эта фирма принадлежала Александру Дубровскому, а 2020 году перешла к Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. По мнению кредитора, все акции, записанные на сторонних лиц, надо вернуть Дубровскому-младшему, чтобы внести их в конкурсную массу для расчета по долгам. «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование» также требует пересмотреть план реструктуризации долгов Дубровского-младшего. Суд постановил, что сын экс-губернатора должен выплатить до 11 марта 2024 года выплатить 21,97 млн рублей. Между тем сумма долгов Дубровского-младшего превышает 270 млн рублей. Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года. Часть денег он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине. Представители семьи Дубровских от общения со СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на акции фирм «Синай» и «Новатек», ранее принадлежавших сыну экс-губернатора Бориса Дубровского Александру. Действующему владельцу компаний Константину Переверзеву запрещено совершать любые действия с активами. Обеспечительные меры приняты в рамках процесса банкротства Дубровского-младшего по требованию ООО «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование». «Принять обеспечительные меры в виде запрета Переверзеву Константину Владимировичу совершать сделки, а также любые иные действия, направленные на отчуждение доли в размере 100% с ООО „Синай“, с ООО „Новатек“. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. «Синай» и «Новатек» были оформлены на доверенное лицо семьи Дубровских Переверзева в августе 2020 года. К тому времени глава семьи уже не руководил регионом. Теперь «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование», как один из кредиторов сына экс-губернатора, требует признать сделку недействительной. Ранее по иску этой же компании был наложен арест на акции «Галерея дизайна». Эта фирма принадлежала Александру Дубровскому, а 2020 году перешла к Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. По мнению кредитора, все акции, записанные на сторонних лиц, надо вернуть Дубровскому-младшему, чтобы внести их в конкурсную массу для расчета по долгам. «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование» также требует пересмотреть план реструктуризации долгов Дубровского-младшего. Суд постановил, что сын экс-губернатора должен выплатить до 11 марта 2024 года выплатить 21,97 млн рублей. Между тем сумма долгов Дубровского-младшего превышает 270 млн рублей. Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года. Часть денег он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине. Представители семьи Дубровских от общения со СМИ отказываются.