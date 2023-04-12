У водителя челябинского экс-губернатора арестовали долю в бизнесе

Борис Дубровский (на фото) сделал экс-водителя еще и доверенным лицом в семейном бизнесе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Долю экс-водителя бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в фирме «Галерея дизайна» арестовали в рамках процесса банкротства Дубровского-младшего. Иск был подан одним из кредиторов сына экс-губернатора, следует из базы судебных дел.

«Удовлетворить ходатайство ООО „Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование“. Принять обеспечительные меры в виде запрета Пичугину Александру Степановичу совершать сделки, а также любые иные действия, направленные на отчуждение доли в размере 76% в уставном капитале общества с ООО „Галерея дизайна“», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, спорное имущество перешло в собственность Пичугина по договору купли-продажи доли в уставном капитале в 2020 году. Отсутствие обеспечительных мер, на взгляд подавшего заявление кредитора, могло бы повлечь отчуждение имущества и невозможность его возврата в конкурсную массу должника.

Сына экс-губернатора, Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года. Сумма его долга составила 274 млн рублей. Часть из них он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине. Также среди кредиторов появилась фирма «Галерея дизайна», которая входила в подконтрольную Дубровским группу «Синай», а в 2020 году отошла Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора.

Сам Дубровский-младший подал 6 сентября 2021 года заявление о личном банкротстве, к этому моменту его долги перед кредиторами уже оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащей бывшего главы региона. Ходатайство было удовлетворено, и сейчас кредиторы пытаются вернуть хотя бы часть своих денег.