Песков пообещал Польше ответ на изъятие российских денег 27 апреля 2023 в 00:15 Размер текста - 17 + Варшаве стоит ожидать ответных мер со стороны Москвы, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ответит на решение Польши об изъятии российских денег со счетов посольства и торгового представительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Обязательно стоит», — передает слова Пескова РИА Новости. Так он ответил на вопрос, стоит ли Варшаве ожидать ответных мер со стороны Москвы. Ранее российский посол Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства РФ и торгового представительства в банке Santander, пишет RT. После этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета. Россия ответит на решение Польши об изъятии российских денег со счетов посольства и торгового представительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Обязательно стоит», — передает слова Пескова РИА Новости. Так он ответил на вопрос, стоит ли Варшаве ожидать ответных мер со стороны Москвы. Ранее российский посол Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства РФ и торгового представительства в банке Santander, пишет RT. После этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям