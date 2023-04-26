26 апреля 2023

Песков пообещал Польше ответ на изъятие российских денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Варшаве стоит ожидать ответных мер со стороны Москвы, заявил Песков Фото:

Россия ответит на решение Польши об изъятии российских денег со счетов посольства и торгового представительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обязательно стоит», — передает слова Пескова РИА Новости. Так он ответил на вопрос, стоит ли Варшаве ожидать ответных мер со стороны Москвы.

Ранее российский посол Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства РФ и торгового представительства в банке Santander, пишет RT. После этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета.

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Россия ответит на решение Польши об изъятии российских денег со счетов посольства и торгового представительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Обязательно стоит», — передает слова Пескова РИА Новости. Так он ответил на вопрос, стоит ли Варшаве ожидать ответных мер со стороны Москвы. Ранее российский посол Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства РФ и торгового представительства в банке Santander, пишет RT. После этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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