В Екатеринбурге школьники внезапно начали задыхаться в школе

В школе №145 кто-то распылил перцовый баллончик на первом этаже
В Екатеринбурге 26 апреля в школе №145 неизвестные распылили перцовый баллончик на первом этаже. Из-за этого школьникам было тяжело дышать, сообщил очевидец.
«Сегодня в 145-й школе кто-то набрызгал перцовкой на первом этаже, воняло целый день. Школьники задыхались», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.
По словам очевидца, учителя и руководство школы никак не отреагировали на инцидент. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там пообещали прокомментировать случившееся позднее. В МАОУ СОШ №145 был отправлен запрос, ответ ожидается.
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