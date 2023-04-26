26 апреля 2023

В Екатеринбурге школьники внезапно начали задыхаться в школе

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
В школе №145 кто-то распылил перцовый баллончик на первом этаже Фото:

В Екатеринбурге 26 апреля в школе №145 неизвестные распылили перцовый баллончик на первом этаже. Из-за этого школьникам было тяжело дышать, сообщил очевидец.

«Сегодня в 145-й школе кто-то набрызгал перцовкой на первом этаже, воняло целый день. Школьники задыхались», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

По словам очевидца, учителя и руководство школы никак не отреагировали на инцидент. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там пообещали прокомментировать случившееся позднее. В МАОУ СОШ №145 был отправлен запрос, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге 26 апреля в школе №145 неизвестные распылили перцовый баллончик на первом этаже. Из-за этого школьникам было тяжело дышать, сообщил очевидец. «Сегодня в 145-й школе кто-то набрызгал перцовкой на первом этаже, воняло целый день. Школьники задыхались», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. По словам очевидца, учителя и руководство школы никак не отреагировали на инцидент. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там пообещали прокомментировать случившееся позднее. В МАОУ СОШ №145 был отправлен запрос, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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