Директор опровергла факт распыления перцового баллончика в свердловской школе

29 апреля 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Директор 145-й школы опровергла информацию о распылении перцовки в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор екатеринбургской школы №145 Надежда Евстигнеева опровергла информацию о распылении перцового баллончика на первом этаже учреждения. Она заявила URA.RU, что жалобы от детей и сотрудников школы не поступали. «Факт, изложенный в публикации телеграм-канала, не соответствует действительности. В течение, а также после окончания учебного процесса, жалобы от детей на распыление перцового газа педагогам и администрации школы не поступали», — сказала Евстигнеева. Ранее в соцсетях появилась информация, что в МАОУ СОШ №145 неизвестные распылили перцовый баллончик на первом этаже, из-за чего школьникам было тяжело дышать. Инцидент произошел 26 апреля.

Директор екатеринбургской школы №145 Надежда Евстигнеева опровергла информацию о распылении перцового баллончика на первом этаже учреждения. Она заявила URA.RU, что жалобы от детей и сотрудников школы не поступали. «Факт, изложенный в публикации телеграм-канала, не соответствует действительности. В течение, а также после окончания учебного процесса, жалобы от детей на распыление перцового газа педагогам и администрации школы не поступали», — сказала Евстигнеева. Ранее в соцсетях появилась информация, что в МАОУ СОШ №145 неизвестные распылили перцовый баллончик на первом этаже, из-за чего школьникам было тяжело дышать. Инцидент произошел 26 апреля.