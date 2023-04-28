Директор опровергла факт распыления перцового баллончика в свердловской школе

Директор екатеринбургской школы №145 Надежда Евстигнеева опровергла информацию о распылении перцового баллончика на первом этаже учреждения. Она заявила URA.RU, что жалобы от детей и сотрудников школы не поступали.
«Факт, изложенный в публикации телеграм-канала, не соответствует действительности. В течение, а также после окончания учебного процесса, жалобы от детей на распыление перцового газа педагогам и администрации школы не поступали», — сказала Евстигнеева.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в МАОУ СОШ №145 неизвестные распылили перцовый баллончик на первом этаже, из-за чего школьникам было тяжело дышать. Инцидент произошел 26 апреля.
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