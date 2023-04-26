Вице-президент Турции раскрыл, чем болеет Эрдоган

Вице-президент Турции Октай: Эрдоган болен легкой простудой

27 апреля 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Состояние президента Эрдогана очень хорошее, заявил вице-президент Турции Фуат Октай Фото: Официальный сайт Президента России Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган болен легкой простудой. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, отметив, что его состояние очень хорошее. «Состояние президента Эрдогана очень хорошее. У него легкая простуда», — передает слова Октайя ТАСС. Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Предположительно, его состояние ухудшилось из-за желудочного гриппа, пишет МК . Позже турецкое издание Son dakika сообщило, что Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия.

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган болен легкой простудой. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, отметив, что его состояние очень хорошее. «Состояние президента Эрдогана очень хорошее. У него легкая простуда», — передает слова Октайя ТАСС. Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Предположительно, его состояние ухудшилось из-за желудочного гриппа, пишет МК. Позже турецкое издание Son dakika сообщило, что Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия.