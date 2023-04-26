26 апреля 2023

Вице-президент Турции раскрыл, чем болеет Эрдоган

Вице-президент Турции Октай: Эрдоган болен легкой простудой
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Состояние президента Эрдогана очень хорошее, заявил вице-президент Турции Фуат Октай Фото:

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган болен легкой простудой. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, отметив, что его состояние очень хорошее.

«Состояние президента Эрдогана очень хорошее. У него легкая простуда», — передает слова Октайя ТАСС.

Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Предположительно, его состояние ухудшилось из-за желудочного гриппа, пишет МК. Позже турецкое издание Son dakika сообщило, что Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия.

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Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган болен легкой простудой. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, отметив, что его состояние очень хорошее. «Состояние президента Эрдогана очень хорошее. У него легкая простуда», — передает слова Октайя ТАСС. Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Предположительно, его состояние ухудшилось из-за желудочного гриппа, пишет МК. Позже турецкое издание Son dakika сообщило, что Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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