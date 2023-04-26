Вице-президент Турции раскрыл, чем болеет Эрдоган

Состояние президента Эрдогана очень хорошее, заявил вице-президент Турции Фуат Октай
Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган болен легкой простудой. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, отметив, что его состояние очень хорошее.
«Состояние президента Эрдогана очень хорошее. У него легкая простуда», — передает слова Октайя ТАСС.
Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Предположительно, его состояние ухудшилось из-за желудочного гриппа, пишет
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