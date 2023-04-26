ОПИ подала иск на Johnson & Johnson из-за детской присыпки, вызывающей рак

27 апреля 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

ОПИ просит дать потребителю доступ к компенсационному фонду Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск в суд на компанию Johnson & Johnson, производителя детской присыпки, которая может вызывать рак. В России товар пока еще реализуется, но в США и Канаде он был запрещен еще в 2020 году. «ОПИ изучила заявление компании Johnson & Johnson (J&J) о выделении жителям США и Канады в качестве компенсации 8,9 $ млрд за причинение вреда жизни и здоровью в результате использования детской присыпки на основе талька (с содержанием асбеста) Johnson’s Baby Powder. Оно подтверждает риски дальнейшего увеличения масштабов причинения вреда гражданам России в случае продолжения свободной реализации названной продукции», — говорится в исковом заявлении, с которым ознакомились «Известия». Также издание сообщает о том, что ОПИ просит признать противоправной продажу детской присыпки и обеспечить доступ потребителям к компенсационному фонду, созданному компанией для выплат по искам пострадавших в США и Канаде. Ранее компания Johnson & Johnson приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима. После начала СВО иностранные компании начали массового уходить с отечественного рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск в суд на компанию Johnson & Johnson, производителя детской присыпки, которая может вызывать рак. В России товар пока еще реализуется, но в США и Канаде он был запрещен еще в 2020 году. «ОПИ изучила заявление компании Johnson & Johnson (J&J) о выделении жителям США и Канады в качестве компенсации 8,9 $ млрд за причинение вреда жизни и здоровью в результате использования детской присыпки на основе талька (с содержанием асбеста) Johnson’s Baby Powder. Оно подтверждает риски дальнейшего увеличения масштабов причинения вреда гражданам России в случае продолжения свободной реализации названной продукции», — говорится в исковом заявлении, с которым ознакомились «Известия». Также издание сообщает о том, что ОПИ просит признать противоправной продажу детской присыпки и обеспечить доступ потребителям к компенсационному фонду, созданному компанией для выплат по искам пострадавших в США и Канаде. Ранее компания Johnson & Johnson приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима. После начала СВО иностранные компании начали массового уходить с отечественного рынка.