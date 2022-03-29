Johnson & Johnson приостановила работу в России

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Johnson & Johnson является крупнейшим производителем товаров для здоровья Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить свою деятельность в России. Компания является крупнейшим мировым производителем товаров для здоровья.

«Американская Johnson & Johnson приняла решение приостановить поставки в РФ товаров для персонального ухода. Ранее компания приняла решение сократить инвестиции в России», — пишет «Интерфакс».

Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.

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Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить свою деятельность в России. Компания является крупнейшим мировым производителем товаров для здоровья. «Американская Johnson & Johnson приняла решение приостановить поставки в РФ товаров для персонального ухода. Ранее компания приняла решение сократить инвестиции в России», — пишет «Интерфакс». Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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