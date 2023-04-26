26 апреля 2023

РБК: киносети России понесли миллиардные убытки из-за ухода Голливуда

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Первый день работы кинотеатра после ограничительных мер. Екатеринбург, кинотеатр, кино, премьер зал
Российские кинотеатры теряют миллиарды рублей из-за отсутствия проката западных фильмов Фото:
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Российские кинотеатры по итогам 2022 года потеряли несколько миллиардов рублей из-за отмены проката голливудских фильмов. Доходы прокатчиков сейчас находятся на уровне 2020 года, когда кинозалы были закрыты из-за пандемии COVID-19, сообщает РБК.

«Крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом. Это сопоставимо с результатом 2020 года (4,3 млрд руб.), когда из-за мер по борьбе с пандемией кинотеатры попросту не работали несколько месяцев», — приводит данные экспертов РБК.

Владельцы сетей кинозалов «Формула кино» и «Синема парк» потеряли около двух миллиардов рублей, по сравнению с 2021 годом, убытки сети «Каро фильм» составили один миллиард триста миллионов рублей, «Киномакс» потерял один миллиард рублей. Эксперты отмечают, что в начале пандемии потери были больше, чем в прошлом году.

Ранее URA.RU сообщило, что депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев внес предложение направлять часть выручки от проката западных фильмов в фонд поддержки участников спецоперации. По его мнению, уход западного кино из России лишает правообладателей права получать доход с проката кинокартин.

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Российские кинотеатры по итогам 2022 года потеряли несколько миллиардов рублей из-за отмены проката голливудских фильмов. Доходы прокатчиков сейчас находятся на уровне 2020 года, когда кинозалы были закрыты из-за пандемии COVID-19, сообщает РБК. «Крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом. Это сопоставимо с результатом 2020 года (4,3 млрд руб.), когда из-за мер по борьбе с пандемией кинотеатры попросту не работали несколько месяцев», — приводит данные экспертов РБК. Владельцы сетей кинозалов «Формула кино» и «Синема парк» потеряли около двух миллиардов рублей, по сравнению с 2021 годом, убытки сети «Каро фильм» составили один миллиард триста миллионов рублей, «Киномакс» потерял один миллиард рублей. Эксперты отмечают, что в начале пандемии потери были больше, чем в прошлом году. Ранее URA.RU сообщило, что депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев внес предложение направлять часть выручки от проката западных фильмов в фонд поддержки участников спецоперации. По его мнению, уход западного кино из России лишает правообладателей права получать доход с проката кинокартин.
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