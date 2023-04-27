«Коммерсант»: из-за санкций в России стало больше аварий на дорогах

27 апреля 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

В МВД считают, что причина роста ДТП связана с антироссийской санкционной политикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкционная политика стран коллективного Запада в отношении России привела к росту аварийности на трассах. Дороги оказались не подготовлены к наплыву грузовиков, которые теперь массово направляются в азиатские страны. Ситуацию усугубляет возросшее число подержанных авто, говорится в отчете Научного центра БДД МВД России. «Санкции и закрытие границ привели в прошлом году к перераспределению транспортных потоков с западного направления на юго-восток — Турцию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Грузию и Китай. Инфраструктура оказалась не готова к таким изменениям. <…> Также увеличились пробеги транспортных средств», — указано в опубликованном отчете, передает « Коммерсант ». Ряд иностранных автоконцернов приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации на территории Украины. В результате стоимость запчастей для иномарок увеличилась в несколько раз. По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, по итогу прошлого года на фоне снижения покупательского спроса на машины по целому ряду позиций рост цен на запасные части достиг 200-300%. Концерн Toyota первым из автопроизводителей возобновил прямые поставки запчастей в РФ. Ранее URA.RU подготовило список автомобилей, которые можно купить в России в 2023 году. В перечень попали марки, которые производятся в стране, привезены из Китая и по программе параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкционная политика стран коллективного Запада в отношении России привела к росту аварийности на трассах. Дороги оказались не подготовлены к наплыву грузовиков, которые теперь массово направляются в азиатские страны. Ситуацию усугубляет возросшее число подержанных авто, говорится в отчете Научного центра БДД МВД России. «Санкции и закрытие границ привели в прошлом году к перераспределению транспортных потоков с западного направления на юго-восток — Турцию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Грузию и Китай. Инфраструктура оказалась не готова к таким изменениям. <…> Также увеличились пробеги транспортных средств», — указано в опубликованном отчете, передает «Коммерсант». Ряд иностранных автоконцернов приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации на территории Украины. В результате стоимость запчастей для иномарок увеличилась в несколько раз. По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, по итогу прошлого года на фоне снижения покупательского спроса на машины по целому ряду позиций рост цен на запасные части достиг 200-300%. Концерн Toyota первым из автопроизводителей возобновил прямые поставки запчастей в РФ. Ранее URA.RU подготовило список автомобилей, которые можно купить в России в 2023 году. В перечень попали марки, которые производятся в стране, привезены из Китая и по программе параллельного импорта.