«Известия»: правительство выделит 900 миллиардов из ФНБ на запуск восьми проектов

Правительство России определило проекты, которые получат финансирование из ФНБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ в текущем году выделит 900 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию восьми новых проектов. Об этом сообщил заместитель главы министерства экономического развития Илья Торосов.

«Правительство планирует выдать 900 млрд рублей из фонда на запуск восьми проектов. В общей сложности на них предусмотрено направить 1,7 триллиона в течение всего времени их реализации», — пишут «Известия» со ссылкой на Илью Торосова.

Пять проектов уже утверждены. Это льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного пассажирского транспорта. Речь идет о поставка 63 российских самолетов «Аэрофлоту» и 39 самолетов и вертолетов «Авроре», строительстве и поставках 260 водных судов. Регионы получат 4,1 тысячи автобусов в лизинг. Деньги будут выделены также на строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и создание комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал URA.RU, что средства из ФНБ используются для наращивания инвестиционного процесса. По его словам, это «не трата, а инвестирование» денег для получения в будущем дополнительных доходов в бюджет.