26 апреля 2023

Губернатор Куйвашев облетит Сосьву вместе с федеральным министром. Фото

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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, куйвашев портрет
Куйвашев облетит Сосьву вместе с главой МЧС Фото:
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетит поселок Сосьва вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев совершат облет Сосьвы. Также они встретятся с представителями власти и местными жителями», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Свердловскую область. Здесь он вместе с Евгением Куйвашевым проведет встречу с местным населением в Сосьве.

Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетит поселок Сосьва вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев совершат облет Сосьвы. Также они встретятся с представителями власти и местными жителями», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Свердловскую область. Здесь он вместе с Евгением Куйвашевым проведет встречу с местным населением в Сосьве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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