Куйвашев облетит Сосьву вместе с главой МЧС
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетит поселок Сосьва вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев совершат облет Сосьвы. Также они встретятся с представителями власти и местными жителями», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Свердловскую область. Здесь он вместе с Евгением Куйвашевым проведет встречу с местным населением в Сосьве.
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