26 апреля 2023

Глава МЧС Куренков прибыл в Свердловскую область, чтобы помочь погорельцам

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Александр Куренков (справа) проведет совещание в Сосьве Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Свердловскую область. Здесь он проведет совещание по оказанию помощи людям, пострадавшим от пожара в Сосьве, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Свердловскую область прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Он проведет совещание по вопросам оказания помощи погорельцам в Сосьве», — пишет telegram-канал «МЧС России».

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетит в Сосьву. Его приезд подтвердил источник в силовых структурах.

Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Свердловскую область. Здесь он проведет совещание по оказанию помощи людям, пострадавшим от пожара в Сосьве, сообщили в пресс-службе ведомства. «В Свердловскую область прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Он проведет совещание по вопросам оказания помощи погорельцам в Сосьве», — пишет telegram-канал «МЧС России». Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетит в Сосьву. Его приезд подтвердил источник в силовых структурах. Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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