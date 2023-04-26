26 апреля 2023
25 апреля 2023

В ХМАО продают медицинский центр за 15 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клиника микрохирургии глаза Глазцентр. Екатеринбург, глазная клиника
В Сургуте продают медицинский центр на 18 кабинетов Фото:

В Сургуте за 15 миллионов продается лицензированный медицинский центр на 18 кабинетов по улице Университетской. Объявление о продаже бизнеса размещено на платформе Avito.

«Продается готовый бизнес — медицинский центр. Восемнадцать просторных и светлых кабинетов для приема пациентов, комната для персонала, кабинет руководителя, просторная входная зона со стойкой для администраторов и гардеробом для посетителей», — сообщается в объявлении на сайте Avito.

Площадь помещения составляет 670 квадратных метров, перед зданием имеется автомобильная парковка. Продавец сообщает, что в центре имеется процедурный кабинет, а также заключен договор с лабораторией на проведение более 2,5 тысяч анализов.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске медицинскую клинику продают за 30 миллионов рублей. Медучреждение оснащено оборудованием и инструментами для персонала.

Объявление о продаже размещено на сайте Avito
Объявление о продаже размещено на сайте Avito
Фото:

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В Сургуте за 15 миллионов продается лицензированный медицинский центр на 18 кабинетов по улице Университетской. Объявление о продаже бизнеса размещено на платформе Avito. «Продается готовый бизнес — медицинский центр. Восемнадцать просторных и светлых кабинетов для приема пациентов, комната для персонала, кабинет руководителя, просторная входная зона со стойкой для администраторов и гардеробом для посетителей», — сообщается в объявлении на сайте Avito. Площадь помещения составляет 670 квадратных метров, перед зданием имеется автомобильная парковка. Продавец сообщает, что в центре имеется процедурный кабинет, а также заключен договор с лабораторией на проведение более 2,5 тысяч анализов. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске медицинскую клинику продают за 30 миллионов рублей. Медучреждение оснащено оборудованием и инструментами для персонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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