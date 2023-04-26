В ХМАО продают медицинский центр за 15 миллионов рублей. Скрин

27 апреля 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

В Сургуте продают медицинский центр на 18 кабинетов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте за 15 миллионов продается лицензированный медицинский центр на 18 кабинетов по улице Университетской. Объявление о продаже бизнеса размещено на платформе Avito. «Продается готовый бизнес — медицинский центр. Восемнадцать просторных и светлых кабинетов для приема пациентов, комната для персонала, кабинет руководителя, просторная входная зона со стойкой для администраторов и гардеробом для посетителей», — сообщается в объявлении на сайте Avito. Площадь помещения составляет 670 квадратных метров, перед зданием имеется автомобильная парковка. Продавец сообщает, что в центре имеется процедурный кабинет, а также заключен договор с лабораторией на проведение более 2,5 тысяч анализов. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске медицинскую клинику продают за 30 миллионов рублей. Медучреждение оснащено оборудованием и инструментами для персонала. Объявление о продаже размещено на сайте Avito Фото: скрин с сайта Avito

В Сургуте за 15 миллионов продается лицензированный медицинский центр на 18 кабинетов по улице Университетской. Объявление о продаже бизнеса размещено на платформе Avito. «Продается готовый бизнес — медицинский центр. Восемнадцать просторных и светлых кабинетов для приема пациентов, комната для персонала, кабинет руководителя, просторная входная зона со стойкой для администраторов и гардеробом для посетителей», — сообщается в объявлении на сайте Avito. Площадь помещения составляет 670 квадратных метров, перед зданием имеется автомобильная парковка. Продавец сообщает, что в центре имеется процедурный кабинет, а также заключен договор с лабораторией на проведение более 2,5 тысяч анализов. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске медицинскую клинику продают за 30 миллионов рублей. Медучреждение оснащено оборудованием и инструментами для персонала.