К строительству нового общежития пермского университета приступят в 2024—2025 годах

27 апреля 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Строительством общежития ПГНИУ займутся через год-два Фото: Сергей Русанов © URA.RU К строительству нового общежития на улице Петропавловская для студентов пермского классического университета (ПГНИУ) приступят в 2024—2025 годах. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Строительство нового общежития ПГНИУ на улице Петропавловской, 115а запланировано на 2024—2025 годы. Сейчас проводится актуализация проектной документации, в этом году она должна пройти госэкспертизу», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу университета. Два года назад представители ПГНИУ обратились в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке по улице Петропавловской, 115, 117, 121 подзону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. Там уже расположены три общежития вуза. Также краевые власти курируют проект возведения еще одного общежития для студентов классического университета. Сообщалось, что его планировали построить в том месте, где ранее располагались гостиница для бездомных и отделение полиции. Комиссия по застройке одобрила смену назначения участка на улице Дзержинского, 3 с промышленной на зону обслуживания и деловой активности в июне прошлого года.

К строительству нового общежития на улице Петропавловская для студентов пермского классического университета (ПГНИУ) приступят в 2024—2025 годах. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Строительство нового общежития ПГНИУ на улице Петропавловской, 115а запланировано на 2024—2025 годы. Сейчас проводится актуализация проектной документации, в этом году она должна пройти госэкспертизу», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу университета. Два года назад представители ПГНИУ обратились в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке по улице Петропавловской, 115, 117, 121 подзону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. Там уже расположены три общежития вуза. Также краевые власти курируют проект возведения еще одного общежития для студентов классического университета. Сообщалось, что его планировали построить в том месте, где ранее располагались гостиница для бездомных и отделение полиции. Комиссия по застройке одобрила смену назначения участка на улице Дзержинского, 3 с промышленной на зону обслуживания и деловой активности в июне прошлого года.