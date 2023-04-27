Что известно о состоянии здоровья Эрдогана

Сейчас Реджеп Эрдоган чувствует себя хорошо, отметили в администрации президента
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в преддверии предвыборной компании из-за плохого самочувствия. Журналисты предполагают, что лидер страны пережил инфаркт. URA.RU собрало информацию о состоянии здоровья Эрдогана.
- Изначально 26 апреля сообщалось, что Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу. Из-за этого пришлось остановить беседу на несколько минут. Сам президент сослался на желудочный грипп из-за тяжелой работы.
- Эрдоган по итогу отменил поездку по городам страны из-за плохого самочувствия. Он подчеркнул, что врачи ему посоветовали провести некоторое время дома.
- Уточнилось, что у Реджепа Эрдогана легкая простуда. Такой версии придерживается вице-президент Турции Фуат Октай. Тот подчеркнул, что у президента Турции крепкое здоровье.
- Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого главы опроверг сообщения СМИ об инфаркте у политика. Также сообщалось, что Эрдоган продолжит свою рабочую деятельность и 27 апреля проведет встречу в онлайн-режиме.
- В 2022 году Эрдоган перенес коронавирусную инфекцию. Он заразился «Омикроном» и перенес болезнь в легкой форме.
- В феврале президенту Турции исполнилось 69 лет. Летом 2022 года он выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа» для участия в очередных президентских выборах.
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