В Австрии назвали главное препятствие со стороны РФ для контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Том Купер: при контрнаступлении ВСУ не смогут преодолеть миллионы российских мин
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Российские позиции укреплены миллионами мин, заявил Том Купер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главным преимуществом России при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются глубокие укрепления (мины — прим. URA.RU) на наземных позициях. Об этом заявил австрийский военный эксперт Том Купер. Он отметил, что российские позиции усеяны миллионами мин.

«Глубокие укрепления могут оказаться ключевым преимуществом России, поскольку у украинской армии мало опыта атаки на подготовленные оборонительные позиции», — заявил Купер в материале для The Kyiv Post. Он добавил, что у украинских бойцов также нет опыта в масштабных штурмовых операциях укреплений. По словам эксперта, якобы российские линии защищены миллионами мин. «ВСУ пока не готовы к преодолению таких препятствий», — заключил Купер.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ ждет поражение в случае контрнаступления, передает RT. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что Россия готова к любому развитию событий при наступлении Украины, пишет РИА ФАН.

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Главным преимуществом России при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются глубокие укрепления (мины — прим. URA.RU) на наземных позициях. Об этом заявил австрийский военный эксперт Том Купер. Он отметил, что российские позиции усеяны миллионами мин. «Глубокие укрепления могут оказаться ключевым преимуществом России, поскольку у украинской армии мало опыта атаки на подготовленные оборонительные позиции», — заявил Купер в материале для The Kyiv Post. Он добавил, что у украинских бойцов также нет опыта в масштабных штурмовых операциях укреплений. По словам эксперта, якобы российские линии защищены миллионами мин. «ВСУ пока не готовы к преодолению таких препятствий», — заключил Купер. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ ждет поражение в случае контрнаступления, передает RT. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что Россия готова к любому развитию событий при наступлении Украины, пишет РИА ФАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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