В Австрии назвали главное препятствие со стороны РФ для контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Том Купер: при контрнаступлении ВСУ не смогут преодолеть миллионы российских мин

27 апреля 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Российские позиции укреплены миллионами мин, заявил Том Купер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главным преимуществом России при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются глубокие укрепления (мины — прим. URA.RU) на наземных позициях. Об этом заявил австрийский военный эксперт Том Купер. Он отметил, что российские позиции усеяны миллионами мин. «Глубокие укрепления могут оказаться ключевым преимуществом России, поскольку у украинской армии мало опыта атаки на подготовленные оборонительные позиции», — заявил Купер в материале для The Kyiv Post. Он добавил, что у украинских бойцов также нет опыта в масштабных штурмовых операциях укреплений. По словам эксперта, якобы российские линии защищены миллионами мин. «ВСУ пока не готовы к преодолению таких препятствий», — заключил Купер. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ ждет поражение в случае контрнаступления, передает RT. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что Россия готова к любому развитию событий при наступлении Украины, пишет РИА ФАН.

Главным преимуществом России при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются глубокие укрепления (мины — прим. URA.RU) на наземных позициях. Об этом заявил австрийский военный эксперт Том Купер. Он отметил, что российские позиции усеяны миллионами мин. «Глубокие укрепления могут оказаться ключевым преимуществом России, поскольку у украинской армии мало опыта атаки на подготовленные оборонительные позиции», — заявил Купер в материале для The Kyiv Post. Он добавил, что у украинских бойцов также нет опыта в масштабных штурмовых операциях укреплений. По словам эксперта, якобы российские линии защищены миллионами мин. «ВСУ пока не готовы к преодолению таких препятствий», — заключил Купер. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ ждет поражение в случае контрнаступления, передает RT. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что Россия готова к любому развитию событий при наступлении Украины, пишет РИА ФАН.