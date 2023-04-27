В США предложили подход к России для прекращения СВО

Историк Либмэн: России нужно дать возможность регулировать мировой порядок

27 апреля 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Россия хотела бы войти в состав жандармов, навязывающих мировой порядок, заявил Джордж Либмэн Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия станет одним из «жандармов Европы», контролирующих правопорядок в мире, тогда она могла бы завершить конфликт на Украине. Так считает историк Джордж Либмэн. «Ключом [к завершению конфликта на Украине] является вопрос, чего хочет Россия. Ответ заключается в том, что она хотела бы того, что фактически обещали СССР в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», — написал Джордж Либмэн в журнале The American Conservative. Под жандармом Европы понимается идеология государства, которое берет на себя функции по поддержанию мирового правопорядка. Также историк уточнил, что для урегулирования конфликтной ситуации нужно избавить Россию от западных санкций. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса, уточнял президент РФ Владимир Путин. Ранее немецкий журналист Пол Ронцхаймер предполагал, что СВО завершится подписанием мирного договора, по которому Киев лишится части земель.

Если Россия станет одним из «жандармов Европы», контролирующих правопорядок в мире, тогда она могла бы завершить конфликт на Украине. Так считает историк Джордж Либмэн. «Ключом [к завершению конфликта на Украине] является вопрос, чего хочет Россия. Ответ заключается в том, что она хотела бы того, что фактически обещали СССР в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», — написал Джордж Либмэн в журнале The American Conservative. Под жандармом Европы понимается идеология государства, которое берет на себя функции по поддержанию мирового правопорядка. Также историк уточнил, что для урегулирования конфликтной ситуации нужно избавить Россию от западных санкций. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса, уточнял президент РФ Владимир Путин. Ранее немецкий журналист Пол Ронцхаймер предполагал, что СВО завершится подписанием мирного договора, по которому Киев лишится части земель.