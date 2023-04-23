Журналист Bild назвал наиболее вероятный сценарий завершения СВО

Bild: Зеленский подпишет мирный договор с Россией и лишится части земель

23 апреля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Российская армия способна проводить СВО до тех пор, пока Запад не прекратит свою поддержку Киеву, отметил Пол Ронцхаймер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный договор с Россией, после которого Киев лишится части земель. Такой сценарий завершения конфликта предположил немецкий журналист Пол Ронцхаймер. «Тактика российской армии может заключаться в том, чтобы продолжать спецоперацию до тех пор, пока Запад не прекратит поддержку Украины. <…> Если на Зеленского будет продолжаться давление с целью проведения мирных переговоров, он будет вынужден подписать мирный договор, по которому откажется от части земель», — спрогнозировал обозреватель в материале для Bild. Журналист просчитал вероятность и других исходов завершения конфликта. Он предположил, что если украинское контрнаступление завершится успешно, то у Украины появится возможность закончить конфликт в свою пользу. Но он уточнил, что российские войска заметно более подготовлены, что снижает вероятность успешного исхода для Киева. Также Ронцхаймер не исключает факта, что спецоперация РФ будет длиться еще долгое время, истощая Украину. Ранее в Пентагоне оценили шансы Украины на победу в спецоперации. В американском военном ведомстве отметили, что Украина потерпит поражение. Кроме того, в НАТО не смогут предоставить Украине нужного количества боеприпасов, заметил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВСУ, генерал Сергей Кривонос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный договор с Россией, после которого Киев лишится части земель. Такой сценарий завершения конфликта предположил немецкий журналист Пол Ронцхаймер. «Тактика российской армии может заключаться в том, чтобы продолжать спецоперацию до тех пор, пока Запад не прекратит поддержку Украины. <…> Если на Зеленского будет продолжаться давление с целью проведения мирных переговоров, он будет вынужден подписать мирный договор, по которому откажется от части земель», — спрогнозировал обозреватель в материале для Bild. Журналист просчитал вероятность и других исходов завершения конфликта. Он предположил, что если украинское контрнаступление завершится успешно, то у Украины появится возможность закончить конфликт в свою пользу. Но он уточнил, что российские войска заметно более подготовлены, что снижает вероятность успешного исхода для Киева. Также Ронцхаймер не исключает факта, что спецоперация РФ будет длиться еще долгое время, истощая Украину. Ранее в Пентагоне оценили шансы Украины на победу в спецоперации. В американском военном ведомстве отметили, что Украина потерпит поражение. Кроме того, в НАТО не смогут предоставить Украине нужного количества боеприпасов, заметил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВСУ, генерал Сергей Кривонос.