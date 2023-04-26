Губернатор Шумков срочно собрал чиновников и силовиков из-за пожаров

Шумков провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел заседание с чиновниками и силовиками из-за возгораний в регионе. Об этом глава области сообщил в своем telegram-канале.

«Провели заседание региональной КЧС [Комиссия по чрезвычайным ситуациям]. В части погоды ничего обнадеживающего нет. Сухо, ветрено и жарко», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». По информации с сайта регионального управления МЧС, в состав КЧС входят чиновники, директора курганских департаментов и силовики.

Как отмечает губернатор, ситуация с пожарами в регионе обостряется. По его словам, только в городе за пару дней сожгли детский игровой городок, подожгли несколько участков на полях и заброшенные дома в местных СНТ. «В соседнем муниципалитете один и тот же возрастной гражданин, отгоняемый патрулем, несколько раз возвращался, пока не поджег-таки сухую растительность на кладбище», — пояснил Шумков.

Глава региона также дал рекомендации по предотвращению пожаров и действиях, в случаи возгорания. В посте указано, что следует сразу обращаться в полицию или МЧС при обнаружении огня. Также следует не разводить костры во время отдыха на праздниках и выходных, а также не ходить в леса с «шашлыками», так как они закрыты для посещения.

Ранее URA.RU писало о том, что под Курганом горят дачи, дым видно на десятки километров. Площадь возгорания в Кетовском округе достигла трех гектаров.