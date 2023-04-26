В Пермском крае ветеранов СВО приглашают бесплатно восстановить здоровье

27 апреля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Курс реабилитации для ветеранов СВО проводит «АНО „Центр физической реабилитации ‚М5‘ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае участников боевых действий, вернувшихся со спецоперации, приглашают восстановить здоровье. Курс реабилитации бесплатный, но количество мест ограничено, сообщается на странице «Помощь здесь. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «АНО «Центр физической реабилитации «М5» приглашает участников боевых действий, вернувшихся с СВО на курс по восстановлению здоровья после тяжелых физических нагрузок и полученных травм. Специалисты помогут восстановить суставы, двигательные функции, снять компрессионные нагрузки с позвоночника», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети. Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Прием желающих ведется в Перми по адресу Металлистов, 5 до конца мая. Бесплатную помощь участникам СВО в Перми оказывает также центр кинезитерапии «Кук&Кук». Военнослужащие, добровольцы, а также семьи, потерявшие близких на СВО, могут обратиться и за бесплатной психологической помощью. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

В Пермском крае участников боевых действий, вернувшихся со спецоперации, приглашают восстановить здоровье. Курс реабилитации бесплатный, но количество мест ограничено, сообщается на странице «Помощь здесь. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «АНО «Центр физической реабилитации «М5» приглашает участников боевых действий, вернувшихся с СВО на курс по восстановлению здоровья после тяжелых физических нагрузок и полученных травм. Специалисты помогут восстановить суставы, двигательные функции, снять компрессионные нагрузки с позвоночника», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети. Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Прием желающих ведется в Перми по адресу Металлистов, 5 до конца мая. Бесплатную помощь участникам СВО в Перми оказывает также центр кинезитерапии «Кук&Кук». Военнослужащие, добровольцы, а также семьи, потерявшие близких на СВО, могут обратиться и за бесплатной психологической помощью. Проект поддержан Фондом президентских грантов.