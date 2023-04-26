26 апреля 2023

В Пермском крае ветеранов СВО приглашают бесплатно восстановить здоровье

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
Курс реабилитации для ветеранов СВО проводит «АНО „Центр физической реабилитации ‚М5‘ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае участников боевых действий, вернувшихся со спецоперации, приглашают восстановить здоровье. Курс реабилитации бесплатный, но количество мест ограничено, сообщается на странице «Помощь здесь. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«АНО «Центр физической реабилитации «М5» приглашает участников боевых действий, вернувшихся с СВО на курс по восстановлению здоровья после тяжелых физических нагрузок и полученных травм. Специалисты помогут восстановить суставы, двигательные функции, снять компрессионные нагрузки с позвоночника», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети.

Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Прием желающих ведется в Перми по адресу Металлистов, 5 до конца мая. Бесплатную помощь участникам СВО в Перми оказывает также центр кинезитерапии «Кук&Кук». Военнослужащие, добровольцы, а также семьи, потерявшие близких на СВО, могут обратиться и за бесплатной психологической помощью. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

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В Пермском крае участников боевых действий, вернувшихся со спецоперации, приглашают восстановить здоровье. Курс реабилитации бесплатный, но количество мест ограничено, сообщается на странице «Помощь здесь. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «АНО «Центр физической реабилитации «М5» приглашает участников боевых действий, вернувшихся с СВО на курс по восстановлению здоровья после тяжелых физических нагрузок и полученных травм. Специалисты помогут восстановить суставы, двигательные функции, снять компрессионные нагрузки с позвоночника», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети. Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Прием желающих ведется в Перми по адресу Металлистов, 5 до конца мая. Бесплатную помощь участникам СВО в Перми оказывает также центр кинезитерапии «Кук&Кук». Военнослужащие, добровольцы, а также семьи, потерявшие близких на СВО, могут обратиться и за бесплатной психологической помощью. Проект поддержан Фондом президентских грантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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