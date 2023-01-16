Семьям участников СВО окажут психологическую помощь в Перми за счет федеральных средств

По мнению авторов проекта, семьи мобилизованных нуждаются в помощи психологов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермские военнослужащие, получившие ранения в ходе проведения специальной военной операции на Украине, а также члены их семей и те, кто потерял близких, нуждаются в профессиональной психологической поддержке. Так считают авторы проекта «Терапия не только словом», который победил в конкурсе Фонда президентских грантов.

«Цель проекта: психологическая помощь военнослужащим и добровольцам, семьям погибших военнослужащих и участников боевых действий на Украине. Планируется, что в Пермском крае до 2024 года будут созданы условия для оказания комплексной психологической и социальной помощи целевой аудитории, в последующий после „острой“ стадии горя период. Общая сумма расходов на реализацию проекта: 1 988 021 р., размер гранта: 989 021 р.», — указано на сайте организатора федерального конкурса. Инициатива вошла в число 29 победителей от Пермского края.

Согласно плану проекта, первоначальная стадия предполагает создание комнаты комплексной психологической помощи и разгрузки с участием квалифицированных специалистов, применением современного оборудования и использование животных. В дальнейшем должен появиться Центр, где будут организованы сеансы канистерапии и иппотерапии (методы реабилитации). Заключительная стадия проекта предусматривает разработку методических рекомендаций для оказания комплексной психологической помощи целевым группам. Проект должен быть реализован к концу сентября текущего года.

О том, что в прикамской столице Единый центр поддержки семей мобилизованных начал действовать с ноября прошлого года, URA.RU писало ранее. В учреждении военнослужащие, а также родные и близкие мобилизованных бойцов и участников спецоперации смогут получить бесплатную консультацию по вопросам, касающимся мер существующей поддержки.

Российские военнослужащие с 24 февраля участвуют в специальной военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Вместе с тем, целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.