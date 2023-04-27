Пользователи соцсетей уверены, что Елену Блиновскую должны были задержать еще раньшеФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Пользователи социальных сетей обрадовались задержанию блогера Елены Блиновской на границе России. Следственный комитет возбудил дело на женщину по факту уклонения от уплаты налогов в размере 918 млн рублей.
«Ну наконец-то. Теперь будет практиковать на себе свои курсы», — пишет пользователь с никнеймом Irishaa. Комментатор с псевдонимом Yakoff G отметил, что людям покажут пример того, как после «сладкой жизни» идет расплата. По словам пользователя с ником 12345, у всех на виду блогеры и у всех одни и те же схемы, поэтому стоило подождать, когда сумма неуплаты налогов Блиновской выросла бы до 1 млрд рублей.
Новость о задержании Елены Блиновской подняло настроение пользователю с именем Наталья. «Как настроение людям подняли к праздникам! Пойду шарик запущу, чтобы еще 900 млн рублей насчитали». Комментатор Мария считает, что новость о задержании блогера — лучшая за последний год. «Туда ее», — ликует пользователь с никнеймом Малешкин.
Ранее URA.RU сообщало, что главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской из-за неуплаты налогов в виде 918 млн рублей. После чего блогера задержали на границе при попытке покинуть Россию.
Пользователи социальных сетей обрадовались задержанию блогера Елены Блиновской на границе России. Следственный комитет возбудил дело на женщину по факту уклонения от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. «Ну наконец-то. Теперь будет практиковать на себе свои курсы», — пишет пользователь с никнеймом Irishaa. Комментатор с псевдонимом Yakoff G отметил, что людям покажут пример того, как после «сладкой жизни» идет расплата. По словам пользователя с ником 12345, у всех на виду блогеры и у всех одни и те же схемы, поэтому стоило подождать, когда сумма неуплаты налогов Блиновской выросла бы до 1 млрд рублей. Новость о задержании Елены Блиновской подняло настроение пользователю с именем Наталья. «Как настроение людям подняли к праздникам! Пойду шарик запущу, чтобы еще 900 млн рублей насчитали». Комментатор Мария считает, что новость о задержании блогера — лучшая за последний год. «Туда ее», — ликует пользователь с никнеймом Малешкин. Ранее URA.RU сообщало, что главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской из-за неуплаты налогов в виде 918 млн рублей. После чего блогера задержали на границе при попытке покинуть Россию.