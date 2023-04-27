Соцсети взорвались из-за задержания автора «Марафона желаний» Блиновской. Скрин

27 апреля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсетей уверены, что Елену Блиновскую должны были задержать еще раньше Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Пользователи социальных сетей обрадовались задержанию блогера Елены Блиновской на границе России. Следственный комитет возбудил дело на женщину по факту уклонения от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. «Ну наконец-то. Теперь будет практиковать на себе свои курсы», — пишет пользователь с никнеймом Irishaa. Комментатор с псевдонимом Yakoff G отметил, что людям покажут пример того, как после «сладкой жизни» идет расплата. По словам пользователя с ником 12345, у всех на виду блогеры и у всех одни и те же схемы, поэтому стоило подождать, когда сумма неуплаты налогов Блиновской выросла бы до 1 млрд рублей. Новость о задержании Елены Блиновской подняло настроение пользователю с именем Наталья. «Как настроение людям подняли к праздникам! Пойду шарик запущу, чтобы еще 900 млн рублей насчитали». Комментатор Мария считает, что новость о задержании блогера — лучшая за последний год. «Туда ее», — ликует пользователь с никнеймом Малешкин. Ранее URA.RU сообщало, что главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской из-за неуплаты налогов в виде 918 млн рублей. После чего блогера задержали на границе при попытке покинуть Россию. Пользователи соцсетей обрадовались задержанию Блиновской Скрин: соцсеть telegram Пользователи telegram уверены, что Блиновская заслужила ареста Скрин: соцсеть telegram На границе России задержали блогера Блиновскую Скрин: соцсеть telegram Социальные сети взорвались от новости задержания Блиновской Скрин: соцсеть telegram В социальной сети telegram россияне обрадовались задержанию автора «Марафона желаний! Скрин: соцсеть telegram

Пользователи социальных сетей обрадовались задержанию блогера Елены Блиновской на границе России. Следственный комитет возбудил дело на женщину по факту уклонения от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. «Ну наконец-то. Теперь будет практиковать на себе свои курсы», — пишет пользователь с никнеймом Irishaa. Комментатор с псевдонимом Yakoff G отметил, что людям покажут пример того, как после «сладкой жизни» идет расплата. По словам пользователя с ником 12345, у всех на виду блогеры и у всех одни и те же схемы, поэтому стоило подождать, когда сумма неуплаты налогов Блиновской выросла бы до 1 млрд рублей. Новость о задержании Елены Блиновской подняло настроение пользователю с именем Наталья. «Как настроение людям подняли к праздникам! Пойду шарик запущу, чтобы еще 900 млн рублей насчитали». Комментатор Мария считает, что новость о задержании блогера — лучшая за последний год. «Туда ее», — ликует пользователь с никнеймом Малешкин. Ранее URA.RU сообщало, что главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской из-за неуплаты налогов в виде 918 млн рублей. После чего блогера задержали на границе при попытке покинуть Россию.