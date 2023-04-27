Свердловский «клуб олигархов» остался без вице-президента

Олег Мошкарев покинул пост исполнительного вице-президента СОСПП, который занимал с марта 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), который негласно называют «клубом олигархов», Олег Мошкарев покинул должность и перешел в Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ). Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердил и сам Мошкарев.

«Переход не был внезапным. Я еще в начале года получил предложение от Андрея Васильевича Мисюры [глава КРСУ] развивать направление услуг для бизнеса на базе КРСУ. Мы посчитали, что для технопарка электронной промышленности „Космос“ (один из проектов КРСУ, который курирует Мисюра, — прим. URA.RU) это будет дополнительным конкурентным преимуществом. К тому же нужно было синхронизировать переход с коллегами в СОСПП, отработать годовое собрание и наметить новые совместные ориентиры. В этом смысле сотрудничество с Союзом остается, меняется только формат», — прокомментировал свой уход Мошкарев.

Источник URA.RU отмечает, что в команду Мисюры Олег Мошкарев попал по протекции экс-министра инвестиций Виктории Казаковой. Другой собеседник агентства говорит, что у Мошкарева и Мисюры личные давние отношения, в том числе и по СОСПП, где глава КРСУ возглавляет комитет промышленности. Сегодня у Мошкарева первый рабочий день на новом месте работы.

В пресс-службе СОСПП также подтвердили увольнение Мошкарева, но отметили, что он продолжит работать с Союзом, так как остается со-председателем комиссии по государственно-частному партнерству. Кто займет его место, пока не раскрывается.

Олег Мошкарев курировал на посту вице-премьера СОСПП экономический блок, строительство, промышленность, налоги и финансы, а также энергетику, инфраструктуру и государственно-частное партнерство. Он сменил на этом посту Марину Вшивцеву, которая уволилась в январе 2022 года. Ранее Мошкарев был помощником депутата госдумы Павла Крашенинникова, возглавлял свердловское отделение «Союза правых сил», затем работал в Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области, «УГМК-Холдинге», «МРСК Урала», был руководителем аппарат Ассоциации юристов России.