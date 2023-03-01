Рядом с деревней Универсиады в Екатеринбурге построят технопарк

Технопарк появится в Новокольцовском до 2024 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге рядом с объектами, которые строили для Универсиады, появится технопарк. Его строительство планируют завершить к 2026 году, сообщил URA.RU источник, знакомый с проектом. Информацию об этом агентству также подтвердили в компании «Синара Девелопмент», которая занимается освоением территории.

«Технопарк будет курировать Мисюра (глава КРСУ, — прим. URA.RU), место выбрано неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр. Подрядчиком также выступает „Синара“. Проект будут вводить в несколько этапов — с 2024 по 2026 год», — рассказал собеседник.

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев в разговоре с URA.RU отметил, что переговоры о создании технопарка в районе Новокольцовский только ведутся. «Застройка района, которую осуществляет компания „Синара-Девелопмент“ — пример комплексного освоения территории. Один из возможных вариантов — размещение технопарка в северо-западной части района в непосредственной близости от кампуса Уральского федерального университета, СУНЦа УрФУ, Екатеринбург-ЭКСПО, жилых кварталов. Отличительной особенностью является то, что в Новокольцовском уже создана вся необходимая инфраструктура — транспортная, коммунальная, телекоммуникационная», — отметил Уфимцев.

В Новокольцовском располагается «деревня Универсиады». Сейчас там заканчивается строительство трех ключевых объектов Международного фестиваля студенческого спорта-2023, который состоится вместо отмененной Универсиады. О том, что глава Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра возглавит технопарк, URA.RU сообщало в конце февраля. «Это направление, в котором он [Мисюра] умеет и знает», — делился источник агентства.