Олег Мошкарев приступил к обязанностям на новом посту 28 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей избран новый исполнительный вице-президент. Им стал Олег Мошкарев, который до последнего времени занимал должность вице-президента строительной корпорации «Маяк». Об этом URA.RU сообщил сам Мошкарев.

«Мне поступило предложение, я его принял. Здесь хорошая команда, с которой мы взаимодействуем достаточно давно. Сейчас принят ряд серьезные антикризисных мер и ежедневно, практически, в режиме 24/7 ведется работа с членами союза по их реализации. У всех своих проблемы, в том числе связанные с санкциями, импортозамещением, логистикой, сроками подключения к сетям. Мы сейчас на острие, по сути», — пояснил новый вице-президент союза.

Как уточнили в союзе, Мошкарев избран президиумом. Он вступил в должность 28 марта. Зона его ответственности — экономический блок, строительство, промышленность, налоги и финансы, а также энергетика, инфраструктура и государственно-частное партнерство.

О предстоящем назначении URA.RU сообщало в рубрике «Инсайды». Олег Мошкарев сменил на этом посту Марину Вшивцеву, которая уволилась в январе 2022 года. Ранее он был помощником депутата госдумы Павла Крашенинникова, возглавлял свердловское отделение «Союза правых сил», затем работал в Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области, «УГМК-Холдинге», «МРСК Урала», был руководителем аппарат Ассоциации юристов России.

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