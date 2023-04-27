В России начнут тестировать новую систему высшего образования

Ряд российских вузов начнут тестировать новую систему образования в 2023 году. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков.
«Важно всегда провести пилотную апробацию на нескольких вузах. Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов. Такая работа уже в этом году начнется», — пояснил Валерий Фальков в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте». Список вузов он не назвал, но уточнил, что часть из них будут техническими.
На этой же конференции Фальков обозначил, что кардинально система образования начнет меняться со следующего года. Реновация затронет все российские вузы. Министр образования отмечал, что на новый учебный год выделено 36 тысяч бюджетных мест для абитуриентов из новых регионов, пишет RT. Новую систему высшего образования в России разделят на три ступени, передает телеканал 360.
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