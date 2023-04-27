Mash: Блиновская начала давать признательные показания

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Елена Блиновская начала давать признательные показания по обвинению в двух статьях Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская начала давать признательные показания по делу о неуплате налогов на сумму почти в один миллиард рублей, а также отмывании денег на сумму в 43 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Задержанная [Елена Блиновская] начала давать признательные показания по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов и отмывании еще 43 миллионов», — сообщают авторы канала. Уточняется, что следствие будет запрашивать для автора марафонов домашний арест в качестве меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Блиновская пыталась сбежать из России в Казахстан. По итогу девушку 27 апреля задержали на границе России и Беларуси в Смоленской области.

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Блогер, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская начала давать признательные показания по делу о неуплате налогов на сумму почти в один миллиард рублей, а также отмывании денег на сумму в 43 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Задержанная [Елена Блиновская] начала давать признательные показания по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов и отмывании еще 43 миллионов», — сообщают авторы канала. Уточняется, что следствие будет запрашивать для автора марафонов домашний арест в качестве меры пресечения. Ранее сообщалось, что Блиновская пыталась сбежать из России в Казахстан. По итогу девушку 27 апреля задержали на границе России и Беларуси в Смоленской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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