Mash: Блиновская начала давать признательные показания

Блогер, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская начала давать признательные показания по делу о неуплате налогов на сумму почти в один миллиард рублей, а также отмывании денег на сумму в 43 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Задержанная [Елена Блиновская] начала давать признательные показания по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов и отмывании еще 43 миллионов», — сообщают авторы канала. Уточняется, что следствие будет запрашивать для автора марафонов домашний арест в качестве меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Блиновская пыталась сбежать из России в Казахстан. По итогу девушку 27 апреля задержали на границе России и Беларуси в Смоленской области.
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