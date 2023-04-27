Кто такая Елена Блиновская: что известно об авторе «Марафона желаний»

27 апреля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская — бизнес-тренер по финансовой грамотности Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», была задержана 27 апреля. На нее было заведено уголовное дело по факту отмыва денег и неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. URA.RU приводит сводку о том, кто такая Блиновская и чем она известна. Елена Блиновская 1981 года рождения организовала свой курс по финансовой грамотности «Марафон желаний» в 2018 году. Марафон в виде десятков занятий обычно длился месяц. В каждом занятии участнику было необходимо составить список желаний, которые бы он хотел воплотить в реальной жизни. Подразумевалось, что, пройдя марафон, человек должен был ощутить в себе силу и энергию. На ее курсы записывались сотни человек в год. Средняя стоимость таких уроков составляла от трех до десяти тысяч рублей. У Елены пять проектов: «Марафон желаний» за 4500 рублей, «Стань и получишь» за 6000 рублей, «Финансовый марафон» за 5000 рублей, «Предназначение» за 7000 рублей и «Про отношения» — 10 000 рублей. Впервые общественность массово заинтересовалась Блиновской в 2021 году. Тогда в сеть утекли видео, на которых она отмечала юбилей в отеле на Алтае. По сообщениям СМИ, на празднование было потрачено больше 120 миллионов рублей, а гостями стали звезды российского шоубизнеса. В январе 2022 года ей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак. На ее канале вышло два видео, посвященных деятельности Блиновской и ее коллег: первое — «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы» и интервью с самой Блиновской. В марте 2023 года участники ее тренингов начали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве. Тогда полиция начала проверку. 27 апреля полиция задержала бизнес-тренера на пункте пропуска «Красная горка» на границе России и Беларуси в Смоленской области. По сообщению Следственного комитета, Блиновская не уплатила 918 миллионов рублей налогов в период с 2019 по 2022 год. Ей предъявили обвинения по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов; отмывание денежных средств — прим. URA.RU). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», была задержана 27 апреля. На нее было заведено уголовное дело по факту отмыва денег и неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. URA.RU приводит сводку о том, кто такая Блиновская и чем она известна. Елена Блиновская 1981 года рождения организовала свой курс по финансовой грамотности «Марафон желаний» в 2018 году. Марафон в виде десятков занятий обычно длился месяц. В каждом занятии участнику было необходимо составить список желаний, которые бы он хотел воплотить в реальной жизни. Подразумевалось, что, пройдя марафон, человек должен был ощутить в себе силу и энергию. На ее курсы записывались сотни человек в год. Средняя стоимость таких уроков составляла от трех до десяти тысяч рублей. У Елены пять проектов: «Марафон желаний» за 4500 рублей, «Стань и получишь» за 6000 рублей, «Финансовый марафон» за 5000 рублей, «Предназначение» за 7000 рублей и «Про отношения» — 10 000 рублей. Впервые общественность массово заинтересовалась Блиновской в 2021 году. Тогда в сеть утекли видео, на которых она отмечала юбилей в отеле на Алтае. По сообщениям СМИ, на празднование было потрачено больше 120 миллионов рублей, а гостями стали звезды российского шоубизнеса. В январе 2022 года ей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак. На ее канале вышло два видео, посвященных деятельности Блиновской и ее коллег: первое — «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы» и интервью с самой Блиновской. В марте 2023 года участники ее тренингов начали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве. Тогда полиция начала проверку. 27 апреля полиция задержала бизнес-тренера на пункте пропуска «Красная горка» на границе России и Беларуси в Смоленской области. По сообщению Следственного комитета, Блиновская не уплатила 918 миллионов рублей налогов в период с 2019 по 2022 год. Ей предъявили обвинения по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов; отмывание денежных средств — прим. URA.RU).