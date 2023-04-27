Военный медик Катулин призвал возвращать раненых бойцов на фронт

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Раненых бойцов спецоперации нужно возвращать на фронт, заявил Артем Катулин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Раненым бойцам в зоне проведения спецоперации необходимо оказывать качественную медицинскую помощь, чтобы они могли вернуться на фронт. Такое мнение выразил руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

«У нас большое количество раненых, и возвращать их на фронт важно и нужно», — сказал Катулин в интервью РИА Новости. Он вспомнил Великую Отечественную войну, в которой 70 процентов раненых было введено обратно в строй. Катулин посетовал, что сейчас невозможно отправить такое количество бойцов на передовую из-за тяжести ранений, но выразил надежду, что практика будет повторена.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев дал финансовый совет раненым участникам спецоперации, передает MK. По его словам, россиянину, который не получил компенсацию за ранение, следует незамедлительно поставить в известность представителей комитета Госдумы по обороне или правоохранительные структуры.

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Раненым бойцам в зоне проведения спецоперации необходимо оказывать качественную медицинскую помощь, чтобы они могли вернуться на фронт. Такое мнение выразил руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин. «У нас большое количество раненых, и возвращать их на фронт важно и нужно», — сказал Катулин в интервью РИА Новости. Он вспомнил Великую Отечественную войну, в которой 70 процентов раненых было введено обратно в строй. Катулин посетовал, что сейчас невозможно отправить такое количество бойцов на передовую из-за тяжести ранений, но выразил надежду, что практика будет повторена. Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев дал финансовый совет раненым участникам спецоперации, передает MK. По его словам, россиянину, который не получил компенсацию за ранение, следует незамедлительно поставить в известность представителей комитета Госдумы по обороне или правоохранительные структуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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