Миллиардер устроил провокацию на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге

Тимофей Жуков подал документы на праймериз в самый последний момент Фото: пресс-служба свердловской «Единой России»

Совладелец «Мотива» Виталий Кочетков провоцирует мощный конфликт на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Лояльный ему депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся из зоны спецоперации РФ на Украине, выдвинулся в гордуму по округу №19, подконтрольному его коллеге Алексею Вихареву — одному из предполагаемых кандидатов в спикеры следующего созыва. Об этом рассказали в пресс-службе регионального исполкома ЕР.

«Участник СВО, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков подал документы для участия в предварительном голосовании „Единой России“», — рассказали в telegram-канале партячейки. «Наш округ 19 — это Эльмаш. Екатеринбург», — добавил в своем канале сам Жуков.

В случае поражения в округе Жуков сможет рассчитывать на проходное место в списке «Единой России». Об этом ранее писало URA.RU. Жуков находился в зоне СВО с конца 2022 года до апреля. В феврале при выполнении боевой задачи он получил контузию.

Депутат приехал в город в разгар кулуарного конфликта вокруг формирования списка кандидатов-одномандатников в новую думу. Губернатор Евгений Куйвашев в начале месяца отстранил мэра Алексея Орлова от кампаний в округах, поскольку тот при составлении своего списка не учел интересы Кочеткова, контролирующего самую большую фракцию в действующем созыве. Полномочия по формированию нового списка кандидатов были переданы доверенному политтехнологу Куйвашева Ринату Хазееву, пользующемуся поддержкой Кочеткова.

Новый список Хазеев сдал Куйвашеву на прошлой неделе. Губернатор утвердил его вечером 21 апреля. И внезапно отклонил большинство предложений Хазеева и Кочеткова. Вихарев, поддерживаемый Орловым, в итоговом варианте оказался. И потому выдвижение Жукова может рассматриваться как срыв Кочетковым уже достигнутых договоренностей и дополнительный повод для Куйвашева устранить Кочеткова из политической жизни. Хотя один из источников URA.RU утверждает, что Жуков якобы не согласовывал свое выдвижение со старшим товарищем.