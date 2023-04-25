Мэра Екатеринбурга вынудят продвигать во власть оппонентов, среди них — ветеран СВО

25 апреля 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Алексею Орлову поручили вести список ЕР на выборах в начале апреля Фото: Московец Илья © URA.RU На проходные четвертое-пятое-шестое места в общегородском списке «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга, который по заданию губернатора Евгения Куйвашева будет продвигать мэр Алексей Орлов, попадут его оппоненты. Об этом со ссылкой на предварительное решение областных властей рассказал источник URA.RU. Список ЕР возглавит сам Орлов. Он пролоббировал, что в тройке вместе с ним будут депутат Госдумы Антон Шипулин (как и Орлов, пока не заявился на праймериз) и депутат заксо, гонщик Сергей Карякин. Все они после выборов откажутся переходить в гордуму, поэтому мандаты достанутся тем, кто пойдет следом. Четвертое место, по словам собеседника агентства, отдадут Тимофею Жукову, недавно вернувшемуся из зоны спецоперации РФ на Украине. Изначально считалось, что он как раз войдет в тройку — как и просит федеральное руководство ЕР. На пятом месте, вероятно, будет Антон Швалев. Он, как и Жуков, представляет неформальную фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которую Орлов по итогам выборов хотел сократить, но натолкнулся на сопротивление. В разгар этого конфликта Куйвашев и решил, что команда Орлова не будет заниматься одномандатными округами — только партсписком. Фаворитом на шестое место считается депутат Анастасия Немец — родственница авторитетного предпринимателя Вячеслава Потехина. Ей мэр, по слухам, прямо сказал, что не видит ее в следующем созыве. Со Швалевым он вообще не разговаривал, а с Жуковым диалог не состоялся по неизвестным причинам (хотя в узком кругу Орлов анонсировал, что хотел бы). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На проходные четвертое-пятое-шестое места в общегородском списке «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга, который по заданию губернатора Евгения Куйвашева будет продвигать мэр Алексей Орлов, попадут его оппоненты. Об этом со ссылкой на предварительное решение областных властей рассказал источник URA.RU. Список ЕР возглавит сам Орлов. Он пролоббировал, что в тройке вместе с ним будут депутат Госдумы Антон Шипулин (как и Орлов, пока не заявился на праймериз) и депутат заксо, гонщик Сергей Карякин. Все они после выборов откажутся переходить в гордуму, поэтому мандаты достанутся тем, кто пойдет следом. Четвертое место, по словам собеседника агентства, отдадут Тимофею Жукову, недавно вернувшемуся из зоны спецоперации РФ на Украине. Изначально считалось, что он как раз войдет в тройку — как и просит федеральное руководство ЕР. На пятом месте, вероятно, будет Антон Швалев. Он, как и Жуков, представляет неформальную фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которую Орлов по итогам выборов хотел сократить, но натолкнулся на сопротивление. В разгар этого конфликта Куйвашев и решил, что команда Орлова не будет заниматься одномандатными округами — только партсписком. Фаворитом на шестое место считается депутат Анастасия Немец — родственница авторитетного предпринимателя Вячеслава Потехина. Ей мэр, по слухам, прямо сказал, что не видит ее в следующем созыве. Со Швалевым он вообще не разговаривал, а с Жуковым диалог не состоялся по неизвестным причинам (хотя в узком кругу Орлов анонсировал, что хотел бы).