Shot: следователи допрашивают мужа Блиновской

Следователи допрашивают супруга блогера Елены Блиновской Алексея. Они подозревают, что бизнес-тренер могла выводить деньги через фирмы своего мужа. Об этом сообщает Shot.
«Муж Елены Блиновской бизнесмен Алексей сейчас на допросе», — сообщают авторы telegram-канала, ссылаясь на свой источник. По их словам, на имя мужа Блиновской зарегистрировано 13 компаний, чей суммарный доход составляет около миллиарда рублей.
Ранее Елена Блиновская начала давать признательные показания. Ее задержали 27 апреля на границе с Беларусью, в Смоленске. Блогер, которую обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов, известна своими марафонами на тему финансовой грамотности.
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