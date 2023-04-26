26 апреля 2023

Адвокат пермского депутата Лисняка не смог обжаловать арест

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, лисняк илья
Сейчас Илья Лисняк находится за пределами России Фото:

Защита депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка не смогла обжаловать меру пресечения. Судья Дмитрий Отинов решил, что Лисняк будет находится в СИЗО два месяца с момента экстрадиции.

«26 апреля в Пермском краевом суде состоялось рассмотрение ходатайства об изменении депутату заксобрания Пермского края Илье Лисняку меры пресечения в виде взятия под стражу с момента экстрадиции. Судья Дмитрий Отинов меру пресечения оставил в силе», — сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Сыпачева.

По словам защитника депутата, он никогда не виделся с Лисняком. Подачу ходатайства об изменении меры пресечения адвокат мотивировал тем, что его подзащитный мог не знать о назначенной ему мере пресечения, поскольку находится за пределами РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Лисняку вменяется вымогательство в особо крупном размере. Арестовать обвиняемого не удалось, поскольку он скрылся от следствия за пределами РФ. В тот же день суд заочно арестовал Лисняка, который будет помещен в СИЗО сразу после экстрадиции.

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Защита депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка не смогла обжаловать меру пресечения. Судья Дмитрий Отинов решил, что Лисняк будет находится в СИЗО два месяца с момента экстрадиции. «26 апреля в Пермском краевом суде состоялось рассмотрение ходатайства об изменении депутату заксобрания Пермского края Илье Лисняку меры пресечения в виде взятия под стражу с момента экстрадиции. Судья Дмитрий Отинов меру пресечения оставил в силе», — сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Сыпачева. По словам защитника депутата, он никогда не виделся с Лисняком. Подачу ходатайства об изменении меры пресечения адвокат мотивировал тем, что его подзащитный мог не знать о назначенной ему мере пресечения, поскольку находится за пределами РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Лисняку вменяется вымогательство в особо крупном размере. Арестовать обвиняемого не удалось, поскольку он скрылся от следствия за пределами РФ. В тот же день суд заочно арестовал Лисняка, который будет помещен в СИЗО сразу после экстрадиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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