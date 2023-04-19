19 апреля 2023

Суд арестовал пермского депутата Лисняка, покинувшего Россию на фоне уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, лисняк илья
Подозреваемый в вымогательстве Илья Лисняк заочно арестован Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края, покинувший Россию на фоне уголовного дела, заочно арестован на два месяца. Ходатайство об избрании меры пресечения народному избраннику рассматривалось в Дзержинском районном суде Перми, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Судья Дзержинского районного суда Людмила Гладкова вынесла решение заключить депутата Илью Лисняка под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ», — передает корреспондент URA.RU. 20 апреля региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата краевого парламента. Он подозревается в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в прошлом году Лисняк вымогал у сотрудника аппарата администрации губернатора деньги, угрожая распространить о нем и его родственниках через подконтрольные паблики в соцсетях негативную информацию. URA.RU рассказывало, что народный избранник уже выехал за пределы РФ и может находиться в Узбекистане. Сейчас он объявлен в международный розыск.

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Депутат законодательного собрания Пермского края, покинувший Россию на фоне уголовного дела, заочно арестован на два месяца. Ходатайство об избрании меры пресечения народному избраннику рассматривалось в Дзержинском районном суде Перми, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Судья Дзержинского районного суда Людмила Гладкова вынесла решение заключить депутата Илью Лисняка под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ», — передает корреспондент URA.RU. 20 апреля региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата краевого парламента. Он подозревается в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, в прошлом году Лисняк вымогал у сотрудника аппарата администрации губернатора деньги, угрожая распространить о нем и его родственниках через подконтрольные паблики в соцсетях негативную информацию. URA.RU рассказывало, что народный избранник уже выехал за пределы РФ и может находиться в Узбекистане. Сейчас он объявлен в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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