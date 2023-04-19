Суд арестовал пермского депутата Лисняка, покинувшего Россию на фоне уголовного дела

20 апреля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в вымогательстве Илья Лисняк заочно арестован Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края, покинувший Россию на фоне уголовного дела, заочно арестован на два месяца. Ходатайство об избрании меры пресечения народному избраннику рассматривалось в Дзержинском районном суде Перми, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Судья Дзержинского районного суда Людмила Гладкова вынесла решение заключить депутата Илью Лисняка под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ», — передает корреспондент URA.RU. 20 апреля региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата краевого парламента. Он подозревается в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, в прошлом году Лисняк вымогал у сотрудника аппарата администрации губернатора деньги, угрожая распространить о нем и его родственниках через подконтрольные паблики в соцсетях негативную информацию. URA.RU рассказывало, что народный избранник уже выехал за пределы РФ и может находиться в Узбекистане. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Депутат законодательного собрания Пермского края, покинувший Россию на фоне уголовного дела, заочно арестован на два месяца. Ходатайство об избрании меры пресечения народному избраннику рассматривалось в Дзержинском районном суде Перми, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Судья Дзержинского районного суда Людмила Гладкова вынесла решение заключить депутата Илью Лисняка под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ», — передает корреспондент URA.RU. 20 апреля региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата краевого парламента. Он подозревается в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, в прошлом году Лисняк вымогал у сотрудника аппарата администрации губернатора деньги, угрожая распространить о нем и его родственниках через подконтрольные паблики в соцсетях негативную информацию. URA.RU рассказывало, что народный избранник уже выехал за пределы РФ и может находиться в Узбекистане. Сейчас он объявлен в международный розыск.