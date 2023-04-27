Baza: в ФНС создали отдел по проверке блогеров-миллионеров 27 апреля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 + В ФНС создали отдел по борьбе с неуплатой налогов блогерами, сообщает Baza Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная налоговая служба создала специальный отдел для проверки блогеров. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По информации „Базы“, „блогерский“ отдел в ФНС создали недавно. Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год», — говорится в сообщении. По словам источника telegram-канала, этот отдел был создан по причине того, что никто из популярных блогеров не платил налоги. Уточняется, что уголовные дела блогеров Валерии «Лерчек» Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской были возбуждены после проверки этим отделом. Ранее полиция задержала блогера Елену Блиновскую, создателя проекта «Марафон желаний». Ей предъявлены обвинения по статьям о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег. Корреспондент URA.RU направил запрос в ФНС. На момент публикации ответа не поступило. Федеральная налоговая служба создала специальный отдел для проверки блогеров. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По информации „Базы“, „блогерский“ отдел в ФНС создали недавно. Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год», — говорится в сообщении. По словам источника telegram-канала, этот отдел был создан по причине того, что никто из популярных блогеров не платил налоги. Уточняется, что уголовные дела блогеров Валерии «Лерчек» Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской были возбуждены после проверки этим отделом. Ранее полиция задержала блогера Елену Блиновскую, создателя проекта «Марафон желаний». Ей предъявлены обвинения по статьям о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег. Корреспондент URA.RU направил запрос в ФНС. На момент публикации ответа не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям