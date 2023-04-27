Baza: в ФНС создали отдел по проверке блогеров-миллионеров

Федеральная налоговая служба создала специальный отдел для проверки блогеров. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«По информации „Базы“, „блогерский“ отдел в ФНС создали недавно. Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год», — говорится в сообщении. По словам источника telegram-канала, этот отдел был создан по причине того, что никто из популярных блогеров не платил налоги. Уточняется, что уголовные дела блогеров Валерии «Лерчек» Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской были возбуждены после проверки этим отделом.
Ранее полиция задержала блогера Елену Блиновскую, создателя проекта «Марафон желаний». Ей предъявлены обвинения по статьям о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ФНС. На момент публикации ответа не поступило.
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