Baza: в ФНС создали отдел по проверке блогеров-миллионеров

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В ФНС создали отдел по борьбе с неуплатой налогов блогерами, сообщает Baza Фото:

Федеральная налоговая служба создала специальный отдел для проверки блогеров. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«По информации „Базы“, „блогерский“ отдел в ФНС создали недавно. Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год», — говорится в сообщении. По словам источника telegram-канала, этот отдел был создан по причине того, что никто из популярных блогеров не платил налоги. Уточняется, что уголовные дела блогеров Валерии «Лерчек» Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской были возбуждены после проверки этим отделом.

Ранее полиция задержала блогера Елену Блиновскую, создателя проекта «Марафон желаний». Ей предъявлены обвинения по статьям о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ФНС. На момент публикации ответа не поступило.

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Федеральная налоговая служба создала специальный отдел для проверки блогеров. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По информации „Базы“, „блогерский“ отдел в ФНС создали недавно. Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год», — говорится в сообщении. По словам источника telegram-канала, этот отдел был создан по причине того, что никто из популярных блогеров не платил налоги. Уточняется, что уголовные дела блогеров Валерии «Лерчек» Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской были возбуждены после проверки этим отделом. Ранее полиция задержала блогера Елену Блиновскую, создателя проекта «Марафон желаний». Ей предъявлены обвинения по статьям о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег. Корреспондент URA.RU направил запрос в ФНС. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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