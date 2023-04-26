26 апреля 2023
25 апреля 2023

Главная правительственная гостиница ЯНАО потратит миллионы на посуду и кухонные принадлежности

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом музей декабристов. Курган, фарфор, посуда, дом декабристов
На посуду и кухонную утварь потратят почти 1,8 млн рублей Фото:

Власти ЯНАО потратят почти 1,8 млн рублей на закупку кухонных принадлежностей и фарфоровой посуды для правительственной гостиницы «Юрибей». Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Поставка посуды и кухонных принадлежностей. Начальная цена 1 757 555 рублей», — сказано в закупках. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Гостиница Юрибей».

В перечне закупаемых товаров 71 позиция кухонной утвари и различной посуды. Среди них есть лимонадники, части бытовых электрических приборов, соусницы, сервировочные доски, подносы и другое.

Агентство направило запрос в окружное правительство. На момент публикации ответ не поступило.

Ранее сообщалось, что власти округа потратили почти 1,4 млн рублей на закупку морепродуктов в VIP-гостиницу. Также для гостей закупалось мясо высшего сорта.

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Власти ЯНАО потратят почти 1,8 млн рублей на закупку кухонных принадлежностей и фарфоровой посуды для правительственной гостиницы «Юрибей». Об этом говорится на сайте госзакупок. «Поставка посуды и кухонных принадлежностей. Начальная цена 1 757 555 рублей», — сказано в закупках. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Гостиница Юрибей». В перечне закупаемых товаров 71 позиция кухонной утвари и различной посуды. Среди них есть лимонадники, части бытовых электрических приборов, соусницы, сервировочные доски, подносы и другое. Агентство направило запрос в окружное правительство. На момент публикации ответ не поступило. Ранее сообщалось, что власти округа потратили почти 1,4 млн рублей на закупку морепродуктов в VIP-гостиницу. Также для гостей закупалось мясо высшего сорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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