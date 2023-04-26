Главная правительственная гостиница ЯНАО потратит миллионы на посуду и кухонные принадлежности

Власти ЯНАО потратят почти 1,8 млн рублей на закупку кухонных принадлежностей и фарфоровой посуды для правительственной гостиницы «Юрибей». Об этом говорится на сайте госзакупок.
«Поставка посуды и кухонных принадлежностей. Начальная цена 1 757 555 рублей», — сказано в закупках. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Гостиница Юрибей».
В перечне закупаемых товаров 71 позиция кухонной утвари и различной посуды. Среди них есть лимонадники, части бытовых электрических приборов, соусницы, сервировочные доски, подносы и другое.
Агентство направило запрос в окружное правительство. На момент публикации ответ не поступило.
Ранее сообщалось, что власти округа потратили почти 1,4 млн рублей на закупку морепродуктов в VIP-гостиницу. Также для гостей закупалось мясо высшего сорта.
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