Главная правительственная гостиница ЯНАО потратит миллионы на посуду и кухонные принадлежности

На посуду и кухонную утварь потратят почти 1,8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО потратят почти 1,8 млн рублей на закупку кухонных принадлежностей и фарфоровой посуды для правительственной гостиницы «Юрибей». Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Поставка посуды и кухонных принадлежностей. Начальная цена 1 757 555 рублей», — сказано в закупках. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Гостиница Юрибей».

В перечне закупаемых товаров 71 позиция кухонной утвари и различной посуды. Среди них есть лимонадники, части бытовых электрических приборов, соусницы, сервировочные доски, подносы и другое.

Агентство направило запрос в окружное правительство. На момент публикации ответ не поступило.

Ранее сообщалось, что власти округа потратили почти 1,4 млн рублей на закупку морепродуктов в VIP-гостиницу. Также для гостей закупалось мясо высшего сорта.