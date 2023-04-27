В марафоне «Знание.Первые» приняли участие рекордное число зрителей

27 апреля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

В марафоне «Знание» участвовали более 22 тысяч молодых россиян Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России прошел просветительский форум «Знание.Первые» с участием более чем 22 тысяч молодых людей. Почти 200 выдающихся спикеров из России и стран зарубежья выступали на площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Об этом сообщается на официальном сайте форума. «За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья, а в студиях марафона слушали выступления и задавали вопросы 22 357 молодых людей», — сообщает пресс-служба форума. Такое количество участников стало рекордным за два года с момента дебюта просветительского форума «Знание.Первые» два года назад. Как рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, марафон дает молодежи возможность лично пообщаться с выдающимися наставниками из разных сфер жизни. «Глядя на марафон, на огромное количество участников, трудно поверить, что всего два года назад президент РФ Владимир Путин поставил такую задачу — возродить легендарное Общество „Знание“. И это точно получилось», — рассказал Кириенко. Он уточнил, что всего за два года более 50 миллионов участников поучаствовали в образовательных лекциях. Особенностью этого года стало участие в форуме искусственного интеллекта — нейросети Kandinsky 2.1. Ее использовали для генерации изображений из выступлений спикеров форума. В команду наставников этого года вошли государственные деятели. В частности, участие приняли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков и другие именитые спикеры. В ходе марафона участникам образовательного марафона рассказали о ходе проведения спецоперации. Выяснилось, что многие их родственники лично участвуют в СВО. Среди спикеров были военкоры, к примеру, казачий полковник Евгений Лисицын. Также в этом году в рамках марафона «Знание.Первые» проходит Всероссийская просветительская акция «Прогулка со Знанием». Главы регионов вместе с активными школьниками и студентами отправляются по знаковым местам в регионах страны. Например, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил с ребятами мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России прошел просветительский форум «Знание.Первые» с участием более чем 22 тысяч молодых людей. Почти 200 выдающихся спикеров из России и стран зарубежья выступали на площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Об этом сообщается на официальном сайте форума. «За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья, а в студиях марафона слушали выступления и задавали вопросы 22 357 молодых людей», — сообщает пресс-служба форума. Такое количество участников стало рекордным за два года с момента дебюта просветительского форума «Знание.Первые» два года назад. Как рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, марафон дает молодежи возможность лично пообщаться с выдающимися наставниками из разных сфер жизни. «Глядя на марафон, на огромное количество участников, трудно поверить, что всего два года назад президент РФ Владимир Путин поставил такую задачу — возродить легендарное Общество „Знание“. И это точно получилось», — рассказал Кириенко. Он уточнил, что всего за два года более 50 миллионов участников поучаствовали в образовательных лекциях. Особенностью этого года стало участие в форуме искусственного интеллекта — нейросети Kandinsky 2.1. Ее использовали для генерации изображений из выступлений спикеров форума. В команду наставников этого года вошли государственные деятели. В частности, участие приняли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков и другие именитые спикеры. В ходе марафона участникам образовательного марафона рассказали о ходе проведения спецоперации. Выяснилось, что многие их родственники лично участвуют в СВО. Среди спикеров были военкоры, к примеру, казачий полковник Евгений Лисицын. Также в этом году в рамках марафона «Знание.Первые» проходит Всероссийская просветительская акция «Прогулка со Знанием». Главы регионов вместе с активными школьниками и студентами отправляются по знаковым местам в регионах страны. Например, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил с ребятами мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецке.