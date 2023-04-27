В Кремле отреагировали на слухи о «покушении» на Путина Песков: в Кремле не осведомлены о слухах про «покушение» на Путина 27 апреля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 + В Кремле ничего не знают о «покушение» на Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не осведомлен о немецкой статье про покушение на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, мы не знакомы [со статьей]. Сейчас много таких желтых размышлений. Это не повод, чтобы со всем этим знакомиться», — ответил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее немецкая газета Bild сообщала, что якобы Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась убить Владимира Путина на прошлой неделе. Кремль не осведомлен о немецкой статье про покушение на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, мы не знакомы [со статьей]. Сейчас много таких желтых размышлений. Это не повод, чтобы со всем этим знакомиться», — ответил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее немецкая газета Bild сообщала, что якобы Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась убить Владимира Путина на прошлой неделе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям