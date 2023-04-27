В Кремле отреагировали на слухи о «покушении» на Путина

Песков: в Кремле не осведомлены о слухах про «покушение» на Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
В Кремле ничего не знают о «покушение» на Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль не осведомлен о немецкой статье про покушение на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, мы не знакомы [со статьей]. Сейчас много таких желтых размышлений. Это не повод, чтобы со всем этим знакомиться», — ответил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее немецкая газета Bild сообщала, что якобы Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась убить Владимира Путина на прошлой неделе.

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Кремль не осведомлен о немецкой статье про покушение на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, мы не знакомы [со статьей]. Сейчас много таких желтых размышлений. Это не повод, чтобы со всем этим знакомиться», — ответил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее немецкая газета Bild сообщала, что якобы Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась убить Владимира Путина на прошлой неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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