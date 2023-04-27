Глава ФРС США признал провал санкций и восхитился Набиуллиной

27 апреля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина вызывает восхищение в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина эффективно выполняет свою работу, благодаря чему России удалось избежать краха экономики. Об этом он рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), которые позвонили, представившись украинским президентом Владимиром Зеленским. «Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России. Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна», — отметил Джером Пауэлл в беседе с пранкерами. Запись разговора опубликована на их Rutube-канале. Пауэлл также отметил, что санкции США были бессмысленны и не нанесли ущерба России. Блогеры Вован и Лексус часто звонят мировым политикам и от лица других политиков. Так они совершили звонок бывшему президенту Франции Франсуа Олланду, который раскрыл, что жена действующего президента Эммануэля Макрона руководит его действиями, передает «Царьград».

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина эффективно выполняет свою работу, благодаря чему России удалось избежать краха экономики. Об этом он рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), которые позвонили, представившись украинским президентом Владимиром Зеленским. «Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России. Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна», — отметил Джером Пауэлл в беседе с пранкерами. Запись разговора опубликована на их Rutube-канале. Пауэлл также отметил, что санкции США были бессмысленны и не нанесли ущерба России. Блогеры Вован и Лексус часто звонят мировым политикам и от лица других политиков. Так они совершили звонок бывшему президенту Франции Франсуа Олланду, который раскрыл, что жена действующего президента Эммануэля Макрона руководит его действиями, передает «Царьград».