Глава ФРС США признал провал санкций и восхитился Набиуллиной

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина вызывает восхищение в США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина эффективно выполняет свою работу, благодаря чему России удалось избежать краха экономики. Об этом он рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), которые позвонили, представившись украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России. Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна», — отметил Джером Пауэлл в беседе с пранкерами. Запись разговора опубликована на их Rutube-канале. Пауэлл также отметил, что санкции США были бессмысленны и не нанесли ущерба России.

Блогеры Вован и Лексус часто звонят мировым политикам и от лица других политиков. Так они совершили звонок бывшему президенту Франции Франсуа Олланду, который раскрыл, что жена действующего президента Эммануэля Макрона руководит его действиями, передает «Царьград».

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Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина эффективно выполняет свою работу, благодаря чему России удалось избежать краха экономики. Об этом он рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), которые позвонили, представившись украинским президентом Владимиром Зеленским. «Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России. Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна», — отметил Джером Пауэлл в беседе с пранкерами. Запись разговора опубликована на их Rutube-канале. Пауэлл также отметил, что санкции США были бессмысленны и не нанесли ущерба России. Блогеры Вован и Лексус часто звонят мировым политикам и от лица других политиков. Так они совершили звонок бывшему президенту Франции Франсуа Олланду, который раскрыл, что жена действующего президента Эммануэля Макрона руководит его действиями, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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