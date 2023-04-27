В ЗАГСе раскрыли, сколько свердловчан ежегодно меняют пол

Каждый год в Свердловской области пол официально меняют десятки человек
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Среди свердловчан есть те, кто меняет пол Фото:

Ежегодно в Свердловской области пол официально меняют несколько десятков человек. В 2021 году пол сменило 24 человека, а уже в 2022 году — 22, следует из ответа на запрос «Нового Дня» в управление ЗАГС области.

Российское законодательство предусматривает возможность изменения имени и паспортного пола человека при наличии медицинского документа установленного образца, подтверждающего факт смены пола. Образец справки о смене пола был разработан и утвержден Минздравом РФ 22 января 2018 года.

Ранее URA.RU писало, что Минюст РФ хочет убрать возможность смены пола в паспорте. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что стране ведется работа по сохранению традиционных ценностей.

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Ежегодно в Свердловской области пол официально меняют несколько десятков человек. В 2021 году пол сменило 24 человека, а уже в 2022 году — 22, следует из ответа на запрос «Нового Дня» в управление ЗАГС области. Российское законодательство предусматривает возможность изменения имени и паспортного пола человека при наличии медицинского документа установленного образца, подтверждающего факт смены пола. Образец справки о смене пола был разработан и утвержден Минздравом РФ 22 января 2018 года. Ранее URA.RU писало, что Минюст РФ хочет убрать возможность смены пола в паспорте. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что стране ведется работа по сохранению традиционных ценностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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