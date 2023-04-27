В ЗАГСе раскрыли, сколько свердловчан ежегодно меняют пол

Каждый год в Свердловской области пол официально меняют десятки человек

27 апреля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Среди свердловчан есть те, кто меняет пол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежегодно в Свердловской области пол официально меняют несколько десятков человек. В 2021 году пол сменило 24 человека, а уже в 2022 году — 22, следует из ответа на запрос «Нового Дня» в управление ЗАГС области. Российское законодательство предусматривает возможность изменения имени и паспортного пола человека при наличии медицинского документа установленного образца, подтверждающего факт смены пола. Образец справки о смене пола был разработан и утвержден Минздравом РФ 22 января 2018 года. Ранее URA.RU писало, что Минюст РФ хочет убрать возможность смены пола в паспорте. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что стране ведется работа по сохранению традиционных ценностей.

Ежегодно в Свердловской области пол официально меняют несколько десятков человек. В 2021 году пол сменило 24 человека, а уже в 2022 году — 22, следует из ответа на запрос «Нового Дня» в управление ЗАГС области. Российское законодательство предусматривает возможность изменения имени и паспортного пола человека при наличии медицинского документа установленного образца, подтверждающего факт смены пола. Образец справки о смене пола был разработан и утвержден Минздравом РФ 22 января 2018 года. Ранее URA.RU писало, что Минюст РФ хочет убрать возможность смены пола в паспорте. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что стране ведется работа по сохранению традиционных ценностей.